Chi tiết mới gây sốc vụ CEO bị 'tóm sống' ngoại tình ở concert

Kristin Cabot - người từng bị bắt gặp ngoại tình trên "kiss cam" ở concert của Coldplay - vừa tiếp tục lên tiếng, hé lộ thêm góc nhìn về scandal gây chấn động toàn cầu.

Bryon và Cabot dính bê bối ngoại tình khi tình tứ tại concert hồi tháng 7/2025.

Trong cuộc trò chuyện mới đây trên podcast của Oprah Winfrey, Cabot lần đầu chia sẻ chi tiết về mối quan hệ với vị sếp cũ cũng như những gì thực sự xảy ra trong vài giây định mệnh hôm đó.

Theo đoạn giới thiệu được công bố trước khi tập podcast chính thức lên sóng, Cabot khẳng định cả hai "không làm gì sai", bởi vào thời điểm đó, họ đều đã âm thầm ly thân với bạn đời.

Bà kể lại rằng khi đang trên đường tới buổi hòa nhạc, con gái bà bất ngờ nhắn tin: "Thật tuyệt khi mẹ và bố đều có mặt ở concert Coldplay". Tin nhắn này khiến bà nhận ra người chồng đã ly thân của mình cũng có mặt tại sân vận động, theo News.com.au.

Oprah Winfrey đã ngắt lời để nhấn mạnh chi tiết quan trọng mà trước đó công chúng chưa từng biết: Cabot đã ly thân với chồng, và sếp của bà, Andy Byron, cũng "nói rằng" ông đã ly thân với vợ.

Thông tin này khiến nhiều khán giả tại trường quay tỏ ra bất ngờ, bởi đây là yếu tố chưa từng được đề cập trong các câu chuyện lan truyền trước đó.

Theo Kristin Cabot, bà và chồng cũ cũng có mặt tại sân vận động. Ảnh: Facebook.

Cabot thừa nhận bà từng thoáng nghĩ việc chạm mặt chồng cũ trong hoàn cảnh đó có thể sẽ "khá khó xử". Tuy nhiên, giữa sân vận động với khoảng 55.000 người, bà cho rằng khả năng hai người gặp nhau là rất thấp.

Bà cũng cho biết chồng cũ hiểu rõ tính chất công việc của mình, bao gồm việc thường xuyên làm việc sát sao với các lãnh đạo cấp cao, thậm chí có những buổi gặp gỡ ngoài giờ như ăn trưa hay uống nước cùng nhau.

Mọi chuyện chỉ thực sự bùng nổ khi ca sĩ Chris Martin - giọng ca chính của Coldplay - bất ngờ đưa hình ảnh của Cabot và Byron lên "kiss cam". Khoảnh khắc cả hai lúng túng né tránh trước ống kính khiến đám đông chú ý. Chris Martin khi đó đã đùa: "Hoặc họ đang ngoại tình, hoặc họ chỉ quá ngại ngùng".

Chính khoảnh khắc ngắn ngủi này đã châm ngòi cho làn sóng lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, biến đời tư của Cabot thành tâm điểm bàn tán toàn cầu.

Theo tiết lộ, trong tập podcast đầy đủ sẽ phát sóng trong thời gian tới, Cabot dự kiến chia sẻ thêm nhiều chi tiết về buổi tối hôm đó cũng như cách cuộc sống cá nhân của bà bị đảo lộn sau scandal.