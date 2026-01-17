Bức ảnh U23 Việt Nam thua UAE 10 năm trước viral trở lại

Sau chiến thắng 3-2 của U23 Việt Nam trước UAE tại tứ kết giải U23 châu Á 2026, bức ảnh đội bóng áo đỏ thua cuộc trước chính đối thủ này cách đây 10 năm bất ngờ xuất hiện trở lại.

U23 Việt Nam giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước U23 UAE ở trận tứ kết U23 châu Á 2026 rạng sáng 17/1. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik chắc chắn góp mặt ở ít nhất 2 trận đấu nữa, gồm bán kết và chung kết hoặc trận tranh hạng ba.

Ngay sau chiến thắng này, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ lại bức ảnh chụp cách đây đúng 10 năm trong trận U23 Việt Nam chạm trán U23 UAE ở VCK U23 châu Á 2016.

Sau khi U23 UAE gỡ hòa 2-2 ở phút 73, bước ngoặt trận đấu đến chỉ 4 phút sau, khi Xuân Trường trong nỗ lực truy cản bị xác định để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trọng tài cho U23 UAE hưởng phạt đền và rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu tiền vệ của U23 Việt Nam. Trên chấm 11 m, Alhashmi dứt điểm thành công, ấn định chiến thắng 3-2 cho U23 UAE.

Sự tương phản giữa hai kết quả, một thất bại đầy tiếc nuối của quá khứ và chiến thắng nghẹt thở ở hiện tại, nhanh chóng khiến bức ảnh trở nên viral.

U23 làm nên lịch sử trước UAE. Bức ảnh U23 Việt Nam thua UAE 10 năm trước được cộng đồng mạng chia sẻ trở lại. Ảnh: Thethao247.

Từ một ký ức buồn, bức ảnh nay được cộng đồng mạng "kể lại" bằng giọng điệu hài hước và đầy tự hào: "Không thể tin các cầu thủ Việt Nam có thể lực phi thường đến vậy. Đá hết hiệp phụ mà vẫn sung mãn, trong khi đối thủ lại hụt hơi", "Năm 2016, tình huống rút thẻ đỏ gây tranh cãi đối với Xuân Trường của trọng tài đã khiến U23 Việt Nam mất người, chịu quả penalty. Nay tình thế đã khác".

Bên cạnh sự vui nhộn, nhiều cổ động viên bày tỏ niềm hãnh diện rõ rệt trước bước tiến của bóng đá Việt Nam sau một thập kỷ. "Chiến thắng sòng phẳng bằng thực lực, giờ có thể nói U23 Việt Nam đã tiệm cận trình độ các đội mạnh châu Á", một người viết.

Xét về lịch sử đối đầu, U23 UAE luôn được xem là "kèo trên" và chưa từng thất bại trước U23 Việt Nam. Ngay trong trận tứ kết này, đội bóng Tây Á hai lần san bằng cách biệt, liên tục dồn ép bằng lối chơi bóng bổng cùng lợi thế thể hình. Tuy nhiên, mọi ưu thế ấy rốt cuộc vẫn không đủ để giúp họ tránh khỏi bước ngoặt quyết định ở những phút hiệp phụ.

Sau niềm vui chiến thắng, U23 Việt Nam sẽ có 3 ngày chuẩn bị cho trận bán kết gặp đội thắng trong cặp đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Trung Quốc. Trận bán kết U23 châu Á 2026 của U23 Việt Nam dự kiến diễn ra lúc 22h30 ngày 20/1, hứa hẹn tiếp tục mang đến những cảm xúc đáng chờ đợi cho người hâm mộ.