Trung Kiên cảnh báo gấp sau khi hạ U23 UAE, được Đình Bắc khen hết lời

Đình Bắc gây chú ý khi dành những lời khen dí dỏm cho thủ môn Trần Trung Kiên, ngay sau chiến thắng 3-2 của U23 Việt Nam trước UAE ở tứ kết U23 châu Á.

Clip Đình Bắc khen hết lời Trung Kiên gây chú ý Những lời nhận xét ngắn gọn nhưng đầy hài hước của Đình Bắc dành cho thủ môn Trần Trung Kiên thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ U23 Việt Nam.

Rạng sáng 17/1, sau chiến thắng kịch tính 3-2 của U23 Việt Nam trước U23 UAE ở tứ kết giải U23 châu Á, thủ môn Trần Trung Kiên đăng tải đoạn video ngắn trên kênh TikTok cá nhân có gần 230.000 người theo dõi. Anh hài hước viết: "Chuyện nó như vậy ạ. Việt Nam vô địch".

Trong clip 23 giây, Trung Kiên xuất hiện cùng tiền đạo Đình Bắc, chia sẻ về việc bản thân đang bị giả mạo nhiều tài khoản trên TikTok. Thủ môn sinh năm 2003 khẳng định chỉ sử dụng duy nhất tài khoản mang tên Trần Trung Kiên và kêu gọi người hâm mộ theo dõi đúng kênh chính chủ.

Đình Bắc cũng nhiệt tình giúp Trung Kiên gửi thông báo tới fan, sau đó "chốt hạ" bằng lời nhận xét dí dỏm về đồng đội: "Trung Kiên đẹp trai, bắt bóng hay, tình cảm, dễ thương". Màn tung hứng ngắn gọn nhưng tự nhiên này nhanh chóng gây "bão" mạng xã hội, thu hút gần 500.000 lượt thích và hơn 8,3 triệu lượt xem.

Bên dưới phần bình luận, đông đảo người hâm mộ dành lời khen cho màn trình diễn của Trung Kiên trong các trận đấu vừa qua: "Đã đẹp trai mà còn bắt bóng hay", "Cố gắng lấy thêm cúp nữa nha anh Kiên".

Đình Bắc cũng để lại bình luận ngắn gọn: "Lụm", còn Trung Kiên đáp lại bằng giọng điệu thân thiết: "Y vậy nhen bác".

Trước đó, ngày 16/1, fanpage chính thức của AFC Asian Cup đăng tải loạt clip phỏng vấn nhanh các cầu thủ đến từ những đội lọt vào tứ kết. Với U23 Việt Nam, Khuất Văn Khang là gương mặt được lựa chọn.

Trả lời những câu hỏi vui như "Ai là đồng đội hài hước nhất?" hay "Ai có khả năng trở thành ngôi sao mạng xã hội?", Văn Khang lần lượt gọi tên Lý Đức và dành lời khen cho Quốc Cường là người có gu âm nhạc tốt nhất đội.

Riêng với Đình Bắc, tiền vệ sinh năm 2003 cho rằng đồng đội này là người có tố chất "một ngày nào đó sẽ trở thành huấn luyện viên".

Trần Trung Kiên là gương mặt không còn xa lạ ở các cấp độ đội tuyển trẻ Việt Nam. Anh sinh ra và lớn lên tại Pleiku (Gia Lai), từng tham dự U15 Đông Nam Á 2018, vòng loại U19 châu Á 2020 và VCK U23 châu Á 2022. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, Trung Kiên góp mặt trong đội hình vô địch ASEAN Cup 2024 với vai trò thủ môn số ba, trước khi trở thành nhân tố chủ chốt giúp U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2024 và giành HCV SEA Games 33.

Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004) đang thi đấu ở vị trí tiền đạo. Trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An, chân sút quê Nghệ An không chỉ ghi điểm bằng phong độ ổn định mà còn thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình sáng, chiều cao 1,80 m và phong thái thi đấu tự tin.

Sự chắc chắn của Trung Kiên nơi khung gỗ cùng sự năng động của Đình Bắc trên hàng công đang trở thành điểm tựa quan trọng cho U23 Việt Nam.

Đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại vòng bán kết sẽ là U23 Uzbekistan hoặc U23 Trung Quốc.