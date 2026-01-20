Quế Ngọc Hải kỷ niệm 8 năm cưới cựu hoa khôi ĐH Vinh

Ngày cưới của Quế Ngọc Hải và Dương Thùy Phương vào năm 2018 trùng với thời điểm U23 Việt Nam đang làm nên kỳ tích Thường Châu tại giải U23 châu Á.

Quế Ngọc Hải và Dương Thùy Phương đã có 10 năm đồng hành.

Ngày 20/1, cầu thủ Quế Ngọc Hải (sinh năm 1993) đăng bức hình kỷ niệm tròn 8 năm ngày cưới cùng bà xã Dương Thùy Phương (sinh năm 1995) - cựu hoa khôi Đại học Vinh.

"12 năm quen nhau, 10 năm yêu nhau, 8 năm trở thành vợ chồng nhưng ánh mắt từ ngày đầu tiên anh nhìn em, tình yêu anh dành cho em vẫn luôn như vậy. Chúc mừng ngày kỷ niệm của chúng ta. Yêu em", tiền vệ quê Nghệ An dành lời ngọt ngào đến nửa kia.

Dưới bài đăng, cầu thủ Phạm Đức Huy bình luận chúc mừng, nhắc đến ngày cưới của Quế Ngọc Hải trùng vào thời điểm đội U23 Việt Nam đang làm nên kỳ tích ở U23 châu Á 2018.

Đức Huy nói rằng nhớ mãi ngày này vào 8 năm trước, khi hứa hẹn sẽ "về kịp" đám cưới Quế Ngọc Hải (20/1/2018), nhưng tất cả đều ngỡ ngàng khi "các chiến binh sao vàng" lần đầu vào vào chung kết, diễn ra ngày 27/1. Kết quả, Đức Huy lỡ hẹn với đám cưới.

Kỷ niệm đám cưới của Quế Ngọc Hải gắn với ký ức Thường Châu của tuyển U23 Việt Nam.

Nhiều bạn bè, đồng đội thân thiết cũng gửi lời chúc mừng đến Quế Ngọc Hải - Dương Thùy Phương khi cả hai đã có một chặng đường đồng hành tròn thập kỷ.

Sau 8 năm kết hôn, tiền vệ 32 tuổi và bà xã đã có 3 con. Cặp đôi chào đón hai con gái Sunny năm 2018, bé Kem trong năm 2022. Tháng 2/2025, gia đình nhỏ có em bé thứ 3.

Cầu thủ quê Nghệ An và cựu hoa khôi Đại học Vinh có chuyện tình lãng mạn, nổi tiếng. Anh từng có thời gian theo đuổi suốt hai năm, kiên trì tỏ tình dù bị cô từ chối nhiều lần.

Cặp đôi có 4 năm hẹn hò kín tiếng trước khi chính thức về chung nhà vào năm 2018 và hiện sinh sống ở TP Vinh (cũ).

Quế Ngọc Hải là cầu thủ của tuyển quốc gia Việt Nam. Cuối năm 2025, anh thông báo tạm biệt CLB Đông Á Thanh Hóa sau 4 tháng. Mới đây, vào giữa tháng 1, anh chính thức gia nhập CLB SHB Đà Nẵng.

Cặp đôi đã có 3 "công chúa" nhỏ.