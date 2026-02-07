Cận cảnh đào cổ thụ giá 120 triệu đồng ở chợ hoa Tết TP.HCM

|
Sáng 7/2, tại Công viên 23/9 (phường Bến Thành), các tiểu thương tất bật sắp xếp, trưng bày hoa và cây cảnh phục vụ Tết. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, trong những ngày đầu mở bán, lượng khách đến tham quan và mua hoa chưa quá đông, chủ yếu là người dân ghé xem, hỏi giá và chụp ảnh.
Giữa không gian chợ hoa, gian hàng của bà Phương Thị Hải Yến thu hút sự chú ý khi trưng bày 10 cây đào cổ thụ, được chăm sóc trên 10 năm. Mức giá được chào bán là hơn 100 triệu đồng/cây. Bà Yến cho biết một số cây đã có khách đặt trước, số còn lại vẫn đang được bán. "Nhiều khách đến hỏi thuê cây trong dịp Tết, nhưng tôi chỉ cho bán chứ không cho thuê", bà nói.
Tiểu thương này chia sẻ thêm số đào cổ thụ nói trên có nguồn gốc từ rừng Mộc Châu (Sơn La), được người dân địa phương trồng và chăm sóc trong nhiều năm. Sau đó, bà mua lại phần gốc, thuê vận chuyển từ miền Bắc vào TP.HCM. Khi đưa cây về, phần thân và tán được cắt gọn, chỉ giữ lại gốc lớn. Từ nền gốc này, bà tiếp tục chiết, uốn và tạo dáng cành, điều chỉnh độ dài, thế cành để tổng thể cây cân đối, hài hòa trước khi đưa ra trưng bày. Các tay cành được tạo khung nhằm đảm bảo hình dáng ổn định trong suốt thời gian bày bán.
Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, bà Yến cho biết các cây đào trước khi đưa vào TP.HCM đều được xử lý kỹ thuật để hoa nở đúng dịp Tết, đồng thời bảo đảm độ bền khi trưng bày ngoài trời, kể cả trong điều kiện nắng gắt, sương hoặc mưa nhẹ. Khi nở rộ, hoa phủ kín tán cây với sắc hồng đậm, tạo điểm nhấn nổi bật giữa chợ hoa.
Năm nay, gian hàng của bà Yến đưa vào Công viên 23/9 hơn 200 gốc đào các loại. Trong đó, đào cổ thụ, dáng lớn, gốc to chỉ chiếm số lượng ít, khoảng 10 gốc. Phần còn lại gồm gần 100 gốc đào cỡ trung và khoảng 100 gốc đào nhỏ, phù hợp với nhà phố hoặc căn hộ có diện tích 15-20 m2.
Về giá bán, đào cỡ trung được chào giá khoảng 20 triệu đồng/cây. Những cây đào cổ thụ, dáng đẹp, gốc lớn có giá dao động 100-120 triệu đồng/cây. Trong khi đó, đào nhỏ được niêm yết khoảng 3 triệu đồng/cây, tương đương mặt bằng giá tại thị trường Hà Nội, nhằm đáp ứng nhu cầu ở phân khúc phổ thông.
Không chỉ có đào, chợ hoa tại Công viên 23/9 còn quy tụ nhiều tiểu thương đến từ miền Tây, miền Trung và miền Bắc, mang theo các loại hoa Tết quen thuộc như mâm xôi, cúc, quất. Sau quãng đường vận chuyển dài ngày, nhiều người tranh thủ nghỉ ngơi ngắn trước khi tiếp tục sắp xếp, chỉnh sửa lá, cành để kịp phục vụ khách.
Trong sáng cùng ngày, một số người dân đã tranh thủ ghé chợ hoa để mua sắm sớm. Chị Vân Anh (34 tuổi, TP.HCM) cho biết năm nào gia đình chị cũng mua hoa Tết như mai, cúc mâm xôi hoặc đào để trang trí nhà cửa. "Tình cờ đi ngang, tôi mua 10 chậu hoa đào với tổng chi phí khoảng 7,5 triệu đồng. So với mọi năm, mức giá này khá dễ chịu", chị chia sẻ.
Bên cạnh khách mua hoa, nhiều bạn trẻ cũng đến tham quan, chụp ảnh tại không gian chợ Tết. Bùi Thị Thảo (sinh năm 2000) cho biết ban đầu cô dự định chụp ảnh áo dài ở khu vực chợ Bến Thành nhưng do đông người nên chuyển sang Công viên 23/9. "Ở đây hoa được bày trí đẹp, có nhiều đào và cúc, không khí Tết bắt đầu nhộn nhịp hơn", Thảo nói.
Việc có khách mua từ những ngày đầu mở bán giúp các tiểu thương thêm yên tâm, đồng thời tạo tín hiệu tích cực cho sức mua trong giai đoạn cao điểm cận Tết.
Trong suốt buổi sáng, các tiểu thương trực tiếp giới thiệu, tư vấn cho khách về từng loại hoa, dáng cây, mức giá cũng như hướng dẫn cách chăm sóc để hoa nở đẹp và giữ được lâu trong những ngày Tết.
Theo khảo sát, bên cạnh đào và mai, các chậu cúc cỡ lớn cũng được đưa từ các tỉnh về TP.HCM với số lượng đáng kể. Giá cúc năm nay dao động 200.000-400.000 đồng/chậu đối với loại nhỏ, trong khi các chậu cỡ lớn có giá từ 1,5 triệu đến hơn 10 triệu đồng, tùy kích thước.
