Cận cảnh đào cổ thụ giá 120 triệu đồng ở chợ hoa Tết TP.HCM

Giữa không gian chợ hoa, gian hàng của bà Phương Thị Hải Yến thu hút sự chú ý khi trưng bày 10 cây đào cổ thụ, được chăm sóc trên 10 năm. Mức giá được chào bán là hơn 100 triệu đồng/cây. Bà Yến cho biết một số cây đã có khách đặt trước, số còn lại vẫn đang được bán. "Nhiều khách đến hỏi thuê cây trong dịp Tết, nhưng tôi chỉ cho bán chứ không cho thuê", bà nói.