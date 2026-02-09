Đổ xô chụp ảnh Tết ở sạp trái cây chị Bé Đẹp hot nhất chợ Tôn Thất Đạm

|
Những ngày giáp Tết, chợ Tôn Thất Đạm cũ (phường Sài Gòn, TP.HCM) trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều bạn trẻ diện áo dài đến check-in, chụp ảnh. Từ khoảng 9h sáng đến trưa, khu vực sạp trái cây của chị Bé Đẹp liên tục đón các nhóm khách trẻ, khách du lịch xếp hàng chờ đến lượt chụp ảnh.
|
Huyền Trang (sinh năm 2003, áo đỏ) cho biết cô đi từ quận Bình Tân (cũ), mất khoảng một tiếng di chuyển để đến chợ. Đến nơi, Trang tiếp tục chờ khoảng 30 phút mới tới lượt chụp ảnh. "Tôi biết đến sạp trái cây chị Bé Đẹp qua mạng xã hội, thấy phù hợp với concept áo dài Tết nên muốn chụp bộ ảnh", cô chia sẻ với Tri Thức - Znews.
|
Không chỉ tập trung tại một vài sạp trái cây nổi tiếng, nhiều bạn trẻ còn tìm đến các khu vực khác trong chợ để chụp ảnh. Một số sạp được trang trí bằng hoa, đèn lồng, câu đối đỏ cũng trở thành phông nền quen thuộc. Khung cảnh chợ vì thế trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày.
|
Simon (sinh năm 2000) cho biết anh chọn khu vực quán hủ tiếu cô Chánh - phía sau sạp trái cây chị Bé Đẹp - vì không gian mang phong cách hoài niệm, gợi cảm giác Sài Gòn xưa. "Tôi ưu tiên những góc không quá đông, vừa có bối cảnh phù hợp, vừa không làm ảnh hưởng đến các tiểu thương trong chợ", anh nói.
|
Để có những bộ ảnh đẹp, một số bạn trẻ sẵn sàng chi tiền thuê thợ chụp ảnh chuyên nghiệp đi cùng. Việc có nhiếp ảnh gia riêng giúp họ lựa chọn góc máy, ánh sáng và bắt trọn khoảnh khắc giữa không gian chợ đông đúc những ngày cận Tết.
|
Nhóm 3 người của Nguyễn Hà An (sinh năm 2007) thuê nhiếp ảnh gia riêng, với mức giá 2,4 triệu đồng. Thời gian chụp không giới hạn theo số giờ mà kéo dài cho đến khi cả nhóm có được những khung hình ưng ý. Theo cô, mỗi buổi chụp, đặc biệt vào dịp Tết, khâu chuẩn bị thường kéo dài 2,5-3 tiếng. Nhóm phải dậy từ 5h sáng để thay trang phục, trang điểm và làm tóc. Dù khá vất vả, mọi người đều cảm thấy xứng đáng khi xem thành quả.
|
Chủ sạp trái cây chị Bé Đẹp cho biết khách chỉ cần mua một món trái cây với giá từ 40.000 đồng là có thể chụp ảnh tại sạp. Mỗi lượt chụp hiện được giới hạn khoảng 30 phút. Theo chị, lượng bạn trẻ tìm đến khu chợ để chụp ảnh bắt đầu xuất hiện từ khoảng tháng 10/2025 và tăng dần khi thời điểm Tết đến gần. So với một số địa điểm khác như chợ Bến Thành, chị nhận định việc chụp ảnh tại đây dễ tiếp cận hơn. "Ở vài nơi, khách thường phải mua nhiều món với giá khá cao mới có thể chụp được nhiều bối cảnh. Còn tại sạp tôi, chỉ cần mua một món là đã có thể chụp ảnh", chị chia sẻ.
|
Bên cạnh trang phục, nhiều bạn trẻ còn mang theo các phụ kiện như cành đào, hoa, kính mát để làm đạo cụ, giúp bộ ảnh thêm sinh động và phù hợp với không khí ngày xuân.
|
Dù thời tiết nắng gắt vào buổi trưa, nhiều "nàng thơ" vẫn kiên nhẫn ngồi tại khu vực chờ đối diện sạp trái cây để đợi đến lượt chụp ảnh. Khung cảnh nhộn nhịp khiến khu chợ cũ thành một "studio" giữa lòng TP.HCM.
