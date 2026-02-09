Đổ xô chụp ảnh Tết ở sạp trái cây chị Bé Đẹp hot nhất chợ Tôn Thất Đạm

Chủ sạp trái cây chị Bé Đẹp cho biết khách chỉ cần mua một món trái cây với giá từ 40.000 đồng là có thể chụp ảnh tại sạp. Mỗi lượt chụp hiện được giới hạn khoảng 30 phút. Theo chị, lượng bạn trẻ tìm đến khu chợ để chụp ảnh bắt đầu xuất hiện từ khoảng tháng 10/2025 và tăng dần khi thời điểm Tết đến gần. So với một số địa điểm khác như chợ Bến Thành, chị nhận định việc chụp ảnh tại đây dễ tiếp cận hơn. "Ở vài nơi, khách thường phải mua nhiều món với giá khá cao mới có thể chụp được nhiều bối cảnh. Còn tại sạp tôi, chỉ cần mua một món là đã có thể chụp ảnh", chị chia sẻ.