Thủ tướng chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dâng hương các cố lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại TP.HCM.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết gia đình đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Ngày 11/2, trong chương trình công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh đúng dịp Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Bính Ngọ 2026, trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dâng hương các cố lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới thăm, chúc Tết nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Tại các nơi đến thăm, nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính kính chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng toàn thể gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công; mong các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn mạnh khỏe, tiếp tục quan tâm, theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quý báu vì sự phát triển của đất nước, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Thông tin với các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước về tình hình và công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, Thủ tướng cho biết, ngay sau khi Đại hội lần thứ XIV của Đảng thành công rất tốt đẹp, từ những ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu của năm 2026, trên tinh thần hành động của Đại hội XIV, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung triển khai ngay Nghị quyết Đại hội XIV và các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị đã ban hành để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số từ năm 2026 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện hai mục tiêu chiến lược 100 năm vào năm 2030 và năm 2045, xây dựng đất nước ta giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, thực hiện chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm, chỉ đạo công tác chăm lo Tết chu đáo với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau,” bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Bính Ngọ 2026; chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được đón Tết đủ đầy, vui tươi, lành mạnh, an toàn, mạnh khỏe.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội quan trọng mà đất nước đã đạt được trong năm vừa qua; tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, điều hành tổ chức thực hiện của Chính phủ và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân, toàn quân, đất nước ta sẽ tiếp tục đạt những thành tựu trong giai đoạn phát triển mới - năm mới, thắng lợi mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp hương tưởng nhớ đồng chí Võ Văn Kiệt, nguyên Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Thăm, chúc Tết gia đình và dâng hương cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cố Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, trong những ngày giáp Tết và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ lòng thành kính, tri ân công lao của các đồng chí cố lãnh đạo Đảng, Nhà nước - những người cộng sản "tận trung với nước, tận hiếu với dân," "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư," suốt đời cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc, sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Tưởng nhớ các cố lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng và đoàn công tác nguyện noi gương, học tập, tiếp bước, nêu cao tinh thần đạo đức cách mạng, hết lòng, hết mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; giữ gìn, vun đắp thành quả cách mạng mà các thế hệ đi trước đã giành được, tiếp tục xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc gia đình cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cố Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc, đón Tết Bính Ngọ 2026 sum vầy, đầm ấm, vui tươi, năm mới an khang, thịnh vượng.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới chúc Tết gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Trưởng ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Hương; cố Bộ trưởng Nội vụ (nay là Bộ Công an) Mai Chí Thọ; cố Bộ trưởng Công an Bùi Thiện Ngộ, tại Thành phố Hồ Chí Minh.