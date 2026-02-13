Xe container va chạm xe tải và gắn máy, 3 người chết

Các ngành chức năng đang tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe container với xe tải và hai xe gắn máy lưu thông cùng chiều khiến 3 người đi xe máy tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 13/2, Ủy ban Nhân dân xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h cùng ngày, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua ngã ba đồi Thông, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, xe container biển kiểm soát 50E-166.62 lưu thông theo hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi tỉnh Đồng Nai đã va chạm với xe tải biển kiểm soát 47B-258.58 và hai xe gắn máy (chưa xác định được biển kiểm soát) lưu thông cùng chiều.

Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người đi xe máy tử vong (chưa xác định được danh tính).

Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế hai xe ôtô đã rời khỏi hiện trường.

Các ngành chức năng đang tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân và đảm bảo việc lưu thông qua đoạn đường xảy ra tai nạn.