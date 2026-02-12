Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Nữ tài xế ôtô đi ngược chiều gây tai nạn liên hoàn

  • Thứ năm, 12/2/2026 07:03 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Tối muộn 11/2, một nữ tài xế ôtô (biển kiểm soát Hà Nội) đi ngược chiều trên đường Quang Trung đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn. Tại hiện trường, 5 ôtô bị hư hỏng.

Nu tai xe anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo người dân, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng 22h45 cùng ngày, tại đường Quang Trung (phường Dương Nội, TP. Hà Nội).

Vào thời điểm trên, nữ tài xế ôtô BKS 30L - 683.XX di chuyển theo hướng từ QL21B đi đường Quang Trung.

Sau đó, tài xế điều khiển đi ngược chiều đường Quang Trung và xảy ra va chạm với 4 ôtô khác trên đường.

Tại hiện trường, 5 phương tiện hư hỏng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng CSGT phụ trách địa bàn có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc. Lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích đối với tài xế.

Bước đầu, vụ tai nạn không có thương vong về người. Nguyên nhân đang được làm rõ.

Biển số bám bẩn, tài xế xe rác bị phạt 23 triệu đồng

CSGT Hà Nội xử phạt tài xế xe chở rác 23 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe do để chất bẩn che lấp biển số nhiều ngày.

14 giờ trước

Tài xế ôtô gây tai nạn còn đánh người hỗ trợ ở TP.HCM

Chiếc ôtô bất ngờ tông vào đống gạch cùng một người ngồi trên xe máy dừng bên đường. Đáng nói, sau khi một người dân chạy tới hỗ trợ nạn nhân thì bị tài xế ôtô cầm gậy đánh.

18:29 6/2/2026

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành, tài xế tử vong

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 ô tô trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khiến một người tử vong, giao thông hướng vào TP.HCM bị ùn ứ kéo dài.

10:38 4/2/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/ha-noi-nu-tai-xe-o-to-di-nguoc-chieu-gay-tai-nan-lien-hoan-post1820330.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Nữ tài xế Hà Nội Ôtô Nữ tài xế Ngược chiều Tai nạn liên hoàn Giao thông

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý