Cháy lớn nhà dân ở TP.HCM

Trưa ngày 12/2, một vụ cháy lớn bất ngờ xảy ra tại một nhà dân gần khu vực cầu vượt Gò Mây (TP.HCM), khói đen bốc cao hàng chục mét.

Khoảng 13h10 trưa cùng ngày, người dân tại khu vực cầu vượt Gò Mây, đoạn giao lộ Lê Đức Anh - Phạm Đăng Giảng (Quận Bình Tân cũ, TP.HCM) phát hiện đám cháy bốc lên tại một căn nhà. Họ nhanh chóng báo cho chủ nhà, đồng thời gọi lực lượng phòng cháy, chữa cháy.

Đám cháy bùng lên dữ dội, cột khói đen bốc cao.

Do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, kèm nhiều tiếng nổ khiến lực lượng tại chỗ không dám tiếp cận hiện trường. Nhiều người dân và nhân viên các công ty lân cận khẩn trương di dời tài sản ra bên ngoài, đề phòng cháy lan.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 9 - Công an TP.HCM điều động phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, ngăn nguy cơ bùng phát trở lại.

Vụ việc thu hút đông người dân tập trung theo dõi, giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân, thống kê thiệt hại vụ cháy.