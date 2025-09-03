Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Hai vụ tai nạn liên hoàn, 9 ôtô đâm nối nhau trên cao tốc

  • Thứ tư, 3/9/2025 06:38 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 2/9, trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây xảy ra liên tiếp hai vụ tai nạn liên hoàn cách nhau vài chục mét khiến giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ nhiều km.

Tai nan 9 oto anh 1

Hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: Báo Lao Động.

Tối 2/9, trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây xảy ra liên tiếp hai vụ tai nạn liên hoàn cách nhau vài chục mét khiến giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ nhiều km.

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 20 phút ngày 2/9, tại đoạn km 62 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi tỉnh Đồng Nai (đoạn qua xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai) xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 6 xe ôtô con ở làn trong sát dải phân cách.

Ngay sau đó, một ôtô con biển số Thành phố Hồ Chí Minh chạy phía sau thắng gấp dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn khác giữa 3 xe ôtô con. Vụ va chạm cách vị trí vụ tai nạn đầu tiên chỉ vài chục mét.

Ghi nhận tại hiện trường, 9 ôtô trong hai vụ tai nạn đều bị móp méo, vỡ nát phần đầu và đuôi, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Những người trên các xe ôtô nhanh chóng rời khỏi xe, đứng nép vào dải phân cách để đảm bảo an toàn.

Vụ tai nạn xảy ra đúng thời điểm lượng xe đổ dồn về Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ, 9 ôtô chắn hết làn trong nên khiến giao thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ùn ứ kéo dài. Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau, di chuyển chậm qua khu vực xảy ra vụ việc.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) cùng đơn vị quản lý tuyến cao tốc khẩn trương có mặt xử lý hiện trường, phân luồng từ xa và điều tiết giao thông.

Đến hơn 20h30 cùng ngày, hiện trường cơ bản được giải quyết, tuy nhiên, tình trạng ùn ứ vẫn kéo dài.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Xe container ở TP.HCM đi tốc độ cao, suýt gây tai nạn nghiêm trọng Ngày 28/7, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại tình huống suýt xảy ra tai nạn nghiêm trọng giữa xe đầu kéo container và nhiều phương tiện khác.

Tránh xe đạp, tài xế xe máy văng vào ôtô tải, tử vong tại chỗ

Điều khiển xe máy tốc độ cao, sau khi né tránh người đi xe đạp, nạn nhân đã văng xe vào ô tô tải, tử vong tại chỗ.

15:14 31/8/2025

Ôtô con bị vò nát sau va chạm trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Sau vụ va chạm với xe tải cùng chiều, ôtô con bẹp rúm, một người văng xuống đường bị thương, 3 người khác bị xây xát nhẹ.

11:57 23/8/2025

Hai đối tượng 'thông chốt', tông chiến sĩ CSCĐ khai gì?

Nam, Quân khai, do lo sợ bị lực lượng chức năng bắt giữ vì vi phạm giao thông nên đã tăng ga, phóng xe máy với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ (Hà Nội).

09:06 23/8/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://www.vietnamplus.vn/hai-vu-tai-nan-lien-hoan-9-oto-dam-noi-nhau-tren-cao-toc-phan-thiet-dau-giay-post1059524.vnp

Lê Xuân/Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Tai nạn 9 ôtô Tp. Hồ Chí Minh Bình Thuận Phan Thiết Dầu Giây Tai nạn liên hoàn Tai nạn cao tốc Tai nạn 9 ôtô 9 ôtô liên hoàn

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

  • Bình Thuận

    Bình Thuận
    • Diện tích: 7.812,8 km²
    • Dân số: 1.266.228
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã, 8 huyện
    • Vùng: Nam Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 252
    • Biển số xe: 86

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý