Tránh xe đạp, tài xế xe máy văng vào ôtô tải, tử vong tại chỗ

  • Chủ nhật, 31/8/2025 15:14 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Điều khiển xe máy tốc độ cao, sau khi né tránh người đi xe đạp, nạn nhân đã văng xe vào ô tô tải, tử vong tại chỗ.

Ngày 31/8, Công an TPHCM đang điều tra vụ tai nạn giao thông trên tuyến đường ĐT.743 giữa xe máy và ôtô tải khiến một người tử vong tại chỗ.

CLIP: Tài xế xe máy tránh xe đạp, văng vào ôtô tải, tử vong tại chỗ Đêm 30/8, Đ.T.K. (16 tuổi) lái xe máy trên đường ĐT.743, hướng từ Thủ Dầu Một đi Tân Uyên, đến đoạn giao với đường Bình Chuẩn 62, phường An Phú (TP.HCM), K. đánh lái tránh người đàn ông đi xe đạp cùng chiều phía trước, văng xe vào ôtô tải, tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, đêm 30/8, Đ.T.K. (16 tuổi) lái xe máy trên đường ĐT.743, hướng từ Thủ Dầu Một đi Tân Uyên.

Khi đến đoạn giao với đường Bình Chuẩn 62, phường An Phú (TPHCM), K. đánh lái tránh người đàn ông đi xe đạp cùng chiều phía trước.

Chiếc xe máy chạy tốc độ cao, khi đánh lái và phanh gấp đã chúi đầu xuống đường, bánh trước tách rời, văng ra xa. Người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ sau khi va vào ôtô tải lưu thông ở chiều ngược lại.

Nhiều nhân chứng tại hiện trường cho biết, trước khi xảy ra tai nạn, nạn nhân chạy xe với tốc độ cao, nẹt pô lớn.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an TPHCM đến hiện trường khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hương Chi/Tiền Phong

