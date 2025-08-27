Xác minh vụ xe sang Range Rover gây tai nạn rồi rời hiện trường

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đang yêu cầu báo cáo vụ việc ôtô Range Rover 78A-179.XX gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường.

Ngày 27/8, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận đang yêu cầu báo cáo vụ việc ôtô Range Rover 78A-179.XX gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường.

Chiếc ôtô được chia sẻ trên mạng xã hội, được cho là gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường.

Trước đó, trên mạng xã hội đã đăng tải bài viết về việc khuya 26/8, ôtô Range Rover 78A-179.XX liên tiếp tông hai xe máy trên đường Lê Lợi (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) rồi rời khỏi hiện trường.

Sau đó, người dân truy đuổi, chặn chiếc xe ôtô trên và báo công an. Vụ việc đang được cơ quan công an xác minh, làm rõ.