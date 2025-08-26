Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ôtô chết máy nằm la liệt trên đường phố Hà Nội sau mưa lớn

  • Thứ ba, 26/8/2025 12:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5 khiến hàng loạt tuyến đường tại trung tâm Hà Nội ngập sâu, nhiều ôtô hư hỏng nằm giữa biển nước.

Từ đêm đến sáng ngày 26/6, khu vực trung tâm Hà Nội hứng chịu trận mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, có nơi mưa liên tục với lượng mưa lên đến hơn 100 mm. Tại nhiều tuyến phố trung tâm thủ đô, xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ.
Trên phố Phan Kế Bính, dù đoạn ngập chỉ kéo dài hơn 200 m nhưng có tới 4 chiếc ôtô chết máy, nằm giữa dòng nước ngập sâu.

Người dân vất vả dắt xe qua khu vực phố Kim Mã Thượng do đoạn đường ngập sâu tới 0,5 m. Chị Thanh (người dân sinh sống tại phố Kim Mã Thượng) cho biết: "Mưa lớn suốt từ đêm qua đến sáng nay khiến nước dâng cao và vẫn chưa có dấu hiệu rút".

Trụ sở một cơ quan trên phố Liễu Giai phải dùng cửa thép để làm bờ ngăn không cho nước tràn vào.

Một ôtô chết máy nằm giữa đường ở phố Nguyễn Khuyến bị sóng nước từ xe buýt đi ngang qua đánh nghiêng và trôi dạt hơn 0,5 m.

Thời điểm 10h sáng nhưng trời vẫn tối đen, nhiều phương tiện di chuyển trên đường phải bật đèn pha.

Phố Nguyễn Khuyến là một trong nhiều điểm đen về ngập úng tại Hà Nội, người dân sinh sống tại khu vực này cho biết họ đã quen với tình trạng ngập úng này nên có nhiều biện pháp đề phòng như đắp bờ ngăn nước hay di chuyển đồ đạc lên cao khi có cảnh báo mưa lớn.
Khu vực đường Trần Thái Tông đoạn qua UBND phường Cầu Giấy cũng ghi nhận tình trạng ngập sâu, khiến hàng loạt ôtô, xe máy hư hỏng.

Người dân được lực lượng chức năng hướng dẫn di chuyển sát mép vỉa hè để tránh khu vực nước ngập sâu.
Nước dâng cao khoảng 0,5 m tại khu vực quảng trường trước cổng sân vận động Mỹ Đình.

Khu vực Triều Khúc, nước dâng cao gần nửa mét, khiến sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng.
Bà Vũ Thị Hải (66 tuổi, Triều Khúc) chia sẻ: “Mỗi lần ôtô đi qua, nước tràn hết từ ngoài vào trong nhà tôi, cả đêm hôm qua đến bây giờ, tôi phải lau chùi, quét dọn liên tục. Hàng quán hôm nay cũng phải đóng cửa.”

Làm công việc ngân hàng, trời mưa kéo dài, nước ngập sâu gây khó khăn trong việc di chuyển, anh Nguyễn Văn Dương (32 tuổi, Triều Khúc) cho biết: “Khách hàng đang giục và đợi tôi để giải ngân. Tôi đứng đợi ngoài ngõ hơn một tiếng đồng hồ, chẳng biết đến bao giờ nước mới rút để đi làm”.
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, từ nay đến sáng 27/8, mưa vừa, mưa to và dông tiếp tục bao trùm khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, trong đó lượng mưa ở Hà Nội phổ biến 60-120 mm.

