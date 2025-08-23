Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Ôtô con bị vò nát sau va chạm trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

  • Thứ bảy, 23/8/2025 11:57 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau vụ va chạm với xe tải cùng chiều, ôtô con bẹp rúm, một người văng xuống đường bị thương, 3 người khác bị xây xát nhẹ.

Khoảng 7h30 ngày 23/8, tại Km77+960 hướng Hà Nội - Hải Phòng, thuộc địa phận xã An Khánh - TP Hải Phòng xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 4 người bị thương.

Oto vo nat cao toc anh 1

Ôtô con bị vò nát sau vụ va chạm.

Thời điểm trên, xe tải BKS 29H-074.xx va chạm với xe con chạy cùng chiều BKS 30K-358.xx. Sau va chạm, ôtô con bị bẹp rúm phần đuôi, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường, một người bị rơi ra khỏi ôtô.

Oto vo nat cao toc anh 2

Ôtô tải trong vụ va chạm.

Vụ tai nạn khiến một người bị thương, 3 người bị ảnh hưởng, xây xát nhẹ đã được đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT, Bộ Công an) cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

Oto vo nat cao toc anh 3

Lực lượng chức năng đặt biển báo, phân luồng giao thông gần hiện trường vụ tai nạn.

Cơ quan chức năng tổ chức phân luồng, đặt biển báo để giải quyết vụ tai nạn. Các phương tiện lưu ý lưu thông qua làn 1, giữ khoảng cách và tốc độ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://vtcnews.vn/o-to-con-bi-vo-nat-sau-va-cham-tren-cao-toc-ha-noi-hai-phong-ar961289.html

Minh Tuệ/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Ôtô vò nát cao tốc Hà Nội Hải Phòng Ôtô bị vò nát Hà Nội Hải Phòng

  • Hà Nội

    • Diện tích: 3.358,9 km²
    • Dân số: 7.328.400 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 24
    • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

  • Hải Phòng

    Hải Phòng
    • Diện tích: 1.561,7 km²
    • Dân số: 1.980.800
    • Phân chia hành chính: 7 quận, 6 huyện và 2 huyện đảo
    • Vùng: Bắc Bộ
    • Mã điện thoại: 225
    • Biển số xe: 15, 16

