Ôtô con bị vò nát sau va chạm trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Sau vụ va chạm với xe tải cùng chiều, ôtô con bẹp rúm, một người văng xuống đường bị thương, 3 người khác bị xây xát nhẹ.

Khoảng 7h30 ngày 23/8, tại Km77+960 hướng Hà Nội - Hải Phòng, thuộc địa phận xã An Khánh - TP Hải Phòng xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 4 người bị thương.

Ôtô con bị vò nát sau vụ va chạm.

Thời điểm trên, xe tải BKS 29H-074.xx va chạm với xe con chạy cùng chiều BKS 30K-358.xx. Sau va chạm, ôtô con bị bẹp rúm phần đuôi, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường, một người bị rơi ra khỏi ôtô.

Ôtô tải trong vụ va chạm.

Vụ tai nạn khiến một người bị thương, 3 người bị ảnh hưởng, xây xát nhẹ đã được đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT, Bộ Công an) cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng đặt biển báo, phân luồng giao thông gần hiện trường vụ tai nạn.

Cơ quan chức năng tổ chức phân luồng, đặt biển báo để giải quyết vụ tai nạn. Các phương tiện lưu ý lưu thông qua làn 1, giữ khoảng cách và tốc độ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.