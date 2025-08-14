Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe khách va chạm xe đầu kéo trên cao tốc, hai người thương vong

  • Thứ năm, 14/8/2025 14:34 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Gần sáng 14/8, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, địa phận xã Đông Thành, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách 26 chỗ và xe đầu kéo, khiến một người chết.

Công an tỉnh Phú Thọ cho hay, lúc 1h39 ngày 14/8, đơn vị nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, địa phận xã Đông Thành, tỉnh Phú Thọ và đề nghị hỗ trợ cứu nạn.

Theo đó, vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km69+400 (hướng đi Hà Nội) giữa xe ôtô chở khách loại 26 chỗ (BKS 29K-01XXX) chở 23 khách đâm vào đuôi xe ôtô đầu kéo (BKS 21H-01XXX, kéo sơ mi rơ mooc 15RM-03XXX.

Lái xe khách là anh Phạm Nhật A, NS: 1981, trú tại tỉnh Quảng Ninh. Anh Đàm Ngọc A (NS:1988, trú tại tỉnh Thái Nguyên) điều khiển xe đầu kéo đi trước cùng chiều với xe khách.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ (PC07) điều động một xe chữa cháy, một xe phương tiện và 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn. Khi đến cán bộ, chiến sĩ phát hiện còn hai người mắc kẹt trên xe (một lái xe, một nữ hành khách) và lập tức triển khai đội hình dùng kìm chuyên dụng banh, cắt thủy lực tiếp cận, đưa người mắc kẹt ra ngoài.

Đến khoảng 2h5 ngày 14/8, lực lượng cứu nạn đã đưa được hai người mắc kẹt ra ngoài, bàn giao cho đơn vị y tế.

Vụ tai nạn đã làm lái xe Phạm Nhật A bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện; một hành khách nữ quốc tịch Philippine bị thương nhẹ; hai xe ôtô hư hỏng.

Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể của vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

