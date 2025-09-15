Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Hành vi cố tình cán chết nữ sinh của tài xế xe bồn là hết sức tàn nhẫn

  • Thứ hai, 15/9/2025 05:50 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo Công an Hà Nội, hành vi cố ý kéo lê nữ sinh trên đường, nhằm làm nạn nhân chết luôn của tài xế xe bồn là hết sức tàn nhẫn, vô nhân đạo với động cơ đê hèn.

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tạm giữ hình sự Đinh Văn Long (SN 1974; thường trú tại xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.‎

Công an Hà Nội nhấn mạnh, hành vi của Đinh Văn Long là đặc biệt tàn nhẫn, vô nhân đạo và xuất phát từ động cơ đê hèn. Giám đốc Công an TP đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, khoảng 9h20 ngày 13/9, khi điều khiển xe bồn chở bê tông đến khu vực gầm cầu chui Vạn Điểm (thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên, Hà Nội), Long va chạm với xe máy điện do một nữ sinh lớp 10 cầm lái.

mat nhan tinh anh 1

Đinh Văn Long tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Long khai nhận sau khi gây tai nạn đã cố ý tiếp tục lái ôtô kéo lê nữ sinh trên đường, khiến nạn nhân bị thương nặng rồi tử vong. Long cho rằng làm như vậy để nạn nhân chết luôn, bản thân đi tù sẽ không phải lo bồi thường.

Vụ tai nạn khiến nữ sinh (SN 2010) đi xe máy điện bị thương nặng, được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau khi gây tai nạn, Đinh Văn Long đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

mat nhan tinh anh 2

Hiện trường vụ tai nạn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp các đơn vị chức năng, Công an xã Phú Xuyên tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định.‎‎

Đến khoảng 19h cùng ngày, Đinh Văn Long đến Công an xã Phú Xuyên đầu thú. Kết quả xét nghiệm đối với Long không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với ma tuý.

