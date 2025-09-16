Chân dung tên tài xế mất nhân tính cố tình cán chết nữ sinh ở Hà Nội

Trước khi gây ra vụ tai nạn khiến nữ sinh 15 tuổi tử vong, tài xế Long trải qua hai cuộc hôn nhân dang dở, có 3 con gái và không có nhà, phải tá túc nhà người thân.

Vụ việc tài xế xe bồn Đinh Văn Long cố tình cán chết nữ sinh bị mình tông trúng để “đi tù không phải lo đền bù” khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Nhiều ý kiến đồng loạt yêu cầu phải trừng trị thật nặng tên tài xế vô nhân tính. Vụ việc không chỉ gây rúng động mạng xã hội, còn khiến người dân xã An Bình, tỉnh Phú Thọ (nơi Long sinh ra và lớn lên) choáng váng.

Người dân xã An Bình, Phú Thọ bàn tán xôn xao, xen lẫn ngỡ ngàng và phẫn nộ sau khi biết tin Đinh Văn Long gây ra vụ tai nạn khiến nữ sinh 15 tuổi tử vong. Ảnh: Viên Minh.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News sáng 16/9 tại xã An Bình, không khí trĩu nặng bao trùm. Trước cửa nhiều ngôi nhà, người dân bàn tán xôn xao, xen lẫn ngỡ ngàng và phẫn nộ. Hàng xóm chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại buổi tối 13/9, khi thông tin về lời khai “đi tù không phải lo đền bù” của Long xuất hiện trên báo chí.

Bà N., một người sống cùng thôn với Long, cho biết khi hay tin người hàng xóm quen thuộc lại gây ra tội ác như vậy, bà không khỏi ngỡ ngàng.

“Long sinh ra và lớn lên ở đây, sau lên Hà Nội làm ăn. Nó lập gia đình rồi ly hôn, sau đó lấy vợ lần hai cũng không trọn vẹn. Khi biết chuyện nó cố tình cán chết cháu bé, cả xóm ai cũng sửng sốt. Anh em ruột thịt của nó còn ngất lên ngất xuống”, bà N. nói.

Theo bà N., Long từng vay mượn tiền mua xe làm ăn nhưng thất bại, phải bán nhà để trả nợ. Từ đó, hắn không còn chỗ ở ổn định, mỗi khi về quê phải tá túc nhà anh em ruột.

“Chuyện gia đình lục đục, làm ăn khó khăn thì ai cũng biết. Nhưng không ai nghĩ Long lại có thể gây ra việc đau lòng, tàn nhẫn đến vậy. Cả làng đều coi đây là cú sốc lớn, khó chấp nhận”, bà N. chia sẻ thêm.

Theo chia sẻ của người dân địa phương, Long không có nhà và phải tá túc nhờ nhà anh chị em ruột mỗi khi về quê. Ảnh: Viên Minh.

Cũng theo chia sẻ của hàng xóm, trước kia Long sống trong ngôi nhà đối diện nhà anh trai. Sau này khi bán nhà đi trả nợ, Long lên Hà Nội làm việc, thỉnh thoảng mới về quê.

“Tính nó hơi khép kín, làm ăn không thuận lợi, rồi hai đời vợ đều tan vỡ. Nhưng nó gây ra vụ việc thương tâm như thế thì thật không ngờ,” một người dân tại đây bày tỏ.

Con đường dẫn vào nhà người thân của tài xế Đinh Văn Long. Ảnh: Viên Minh.

Trong căn nhà nhỏ tại xã An Bình, anh Đ.V.Đ., anh trai của Long vẫn chưa hết bàng hoàng. Giọng nghẹn lại, anh kể: “Gia đình tôi có 5 anh chị em, Long là con thứ ba. Trước giờ nó sống vui vẻ, không gây mâu thuẫn gì. Vậy mà giờ gây ra vụ tai nạn kinh hoàng như vậy”.

Anh Đ. cho biết, sức khỏe của Long vốn yếu. Từ năm 2023 đến nay, Long bị tai biến hai lần, phải điều trị dài ngày. Gia đình từng khuyên Long về quê sống, để anh em lo lắng đỡ đần. Nhưng Long kiên quyết lên Hà Nội làm thuê.

Người này nhớ lại, cuối tháng 8, Long có về nhà sau một vụ tai nạn giao thông khác, bị thương và tỏ ra khá sợ hãi. “Chỉ ít hôm sau, nó lại gây ra thảm kịch. Gia đình tôi thật sự không tin nổi. Khi nghe tin nó khai ‘đi tù cho đỡ phải bồi thường’, chúng tôi chết lặng,” anh Đ. nói.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Phạm Dũng.

Gia đình người thân Long những ngày qua chìm trong không khí đau buồn. Người mẹ hơn 90 tuổi được các con giấu tin, nhưng cuối cùng cũng biết sự thật. “Khi nghe kể toàn bộ sự việc, bà khóc ngất, không tin nổi đứa con mình lại gây ra tội ác như thế,” anh Đ. nghẹn giọng.

Một người thân của Long cho hay, sau vụ việc đau lòng, các anh chị em trong gia đình đến thắp nén hương chia buồn cùng gia đình nữ sinh xấu số. “Chúng tôi biết, dù có nói gì thì cũng không thể gỡ tội cho Long và cũng chẳng thể mang cháu bé trở lại. Nhưng thay mặt gia đình, chúng tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến gia đình nạn nhân,” người này nói.

Theo người thân, dù hoàn cảnh gia đình ai cũng khó khăn, nhưng các anh chị em Long sẽ gom góp để bù đắp phần nào mất mát quá lớn cho cha mẹ cháu bé. “Dù biết không thể nào xoa dịu nỗi đau, nhưng đây là việc lương tâm bắt buộc phải làm”, một người thân trong gia đình Long chia sẻ.

Đinh Văn Long tại cơ quan công an.

Liên quan vụ tai nạn, ngày 14/9, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Đinh Văn Long (50 tuổi, quê Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.‎

Trước đó, khoảng 9h20 ngày 13/9, khi lái xe bồn chở bê tông đến khu vực gầm cầu chui Vạn Điểm (thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên, Hà Nội), Long va chạm với xe máy điện do em Nguyễn Đào Hà Anh (15 tuổi) cầm lái.

Vụ tai nạn khiến nữ sinh bị thương, được đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai sau đó tử vong.

Tại cơ quan điều tra, Long khai sau khi va chạm, hắn cố tình không dừng lại mà tiếp tục lái xe kéo lê nạn nhân. Mục đích của hành động máu lạnh này là để em tử vong, nhằm không phải lo bồi thường. Sau khi gây án, Long bỏ trốn rồi tối cùng ngày ra đầu thú.

Kết quả xét nghiệm cho thấy Long không sử dụng rượu bia hay ma túy.

Công an Hà Nội nhấn mạnh, hành vi của Đinh Văn Long là đặc biệt tàn nhẫn, vô nhân đạo và xuất phát từ động cơ đê hèn. Giám đốc Công an TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm hành vi đê hèn của Đinh Văn Long.