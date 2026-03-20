Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Người đàn ông rơi từ tầng 17 chung cư ở TP.HCM

  • Thứ sáu, 20/3/2026 22:09 (GMT+7)
Trưa 20/3, Công an phường Phú Thạnh phối hợp các đơn vị phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông tử vong tại chung cư Phú Thạnh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, nhiều cư dân tại lốc C nghe tiếng động mạnh phát ra từ khu vực sân chung. Khi chạy ra kiểm tra, họ phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên mặt đất và đã tử vong.

Hiện trường vụ việc.

Qua trích xuất camera và xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nam giới, sinh năm 1987, cư trú tại lốc A của chung cư. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, người này di chuyển sang lốc C, lên khu vực tầng 17 rồi rơi xuống đất.

Đến hơn 12h cùng ngày, hiện trường vẫn được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Nữ shipper bị người đàn ông hành hung ở TP.HCM

Công an phường Gia Định, TP.HCM đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ vụ một nữ shipper bị một người đàn ông lực lưỡng hành hung.

09:30 17/3/2026

Phạt 7,5 triệu người đàn ông khỏa thân trước cổng đại học ở TP.HCM

Hình ảnh người đàn ông trần truồng, uốn éo trước cổng trường Trường đại học Bách Khoa TP.HCM gây xôn xao dư luận.

13:54 30/1/2026

Người đàn ông thả hai tay chạy môtô vào đường cấm ở TP.HCM

Lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Công an TP.HCM đang xác minh, xử lý người điều khiển mô tô có hành vi vi phạm luật giao thông gây xôn xao mạng xã hội.

06:41 7/1/2026

Sách hay về TP.HCM

Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.

Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.

https://tienphong.vn/dieu-tra-nguyen-nhan-nguoi-dan-ong-roi-tu-tang-17-chung-cu-o-tphcm-post1828915.tpo#source=zone%2Fzone-highlight-12

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Chung cư Phú Thạnh TP.HCM Nhảy lầu Chung cư TP.HCM Chung cư Phú Thạnh Phường Phú Thạnh

    Đọc tiếp

    TP.HCM thi hanh ky luat 7 dang vien hinh anh

    TP.HCM thi hành kỷ luật 7 đảng viên

    3 giờ trước 19:44 20/3/2026

    0

    Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ đối với 5 đảng viên. Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ đối với 2 đảng viên khác.

    Tong Bi thu tiep Bo truong Cong an Lao hinh anh

    Tổng Bí thư tiếp Bộ trưởng Công an Lào

    3 giờ trước 19:44 20/3/2026

    0

    Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý