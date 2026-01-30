Phạt 7,5 triệu người đàn ông khỏa thân trước cổng đại học ở TP.HCM

Hình ảnh người đàn ông trần truồng, uốn éo trước cổng trường Trường đại học Bách Khoa TP.HCM gây xôn xao dư luận.

Ngày 30/1, Công an phường Đông Hòa (TP.HCM) đã phối hợp với các đơn vị liên quan mời làm việc với ông N.D.K.(34 tuổi, ngụ TP.HCM) liên quan đến hình ảnh phản cảm xuất hiện trên mạng xã hội.

Hình ảnh người đàn ông trần truồng chia sẻ trên mạng xã hội.

Trước đó, hình ảnh người đàn ông trần truồng, uốn éo, gây phản cảm trước cổng Trường đại học Bách khoa TP.HCM (Cơ sở tại Làng đại học, phường Đông Hòa, TP.HCM) khiến dư luận bức xúc.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an phường Đông Hòa nhanh chóng vào cuộc xác minh. Công an xác định, ông N.D.K. đã tự chụp, đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh và clip có nội dung dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Công an phường Đông Hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.D.K. về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

Ông K. bị phạt 7,5 triệu đồng, buộc gỡ bỏ toàn bộ đường dẫn, thông tin vi phạm đã đăng tải trên mạng xã hội.