Phạt 7,5 triệu người đàn ông khỏa thân trước cổng đại học ở TP.HCM

Ngày 30/1, Công an phường Đông Hòa (TP.HCM) đã phối hợp với các đơn vị liên quan mời làm việc với ông N.D.K.(34 tuổi, ngụ TP.HCM) liên quan đến hình ảnh phản cảm xuất hiện trên mạng xã hội.
|
Hình ảnh người đàn ông trần truồng chia sẻ trên mạng xã hội.
Trước đó, hình ảnh người đàn ông trần truồng, uốn éo, gây phản cảm trước cổng Trường đại học Bách khoa TP.HCM (Cơ sở tại Làng đại học, phường Đông Hòa, TP.HCM) khiến dư luận bức xúc.
Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an phường Đông Hòa nhanh chóng vào cuộc xác minh. Công an xác định, ông N.D.K. đã tự chụp, đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh và clip có nội dung dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong mỹ tục.
Công an phường Đông Hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.D.K. về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.
Ông K. bị phạt 7,5 triệu đồng, buộc gỡ bỏ toàn bộ đường dẫn, thông tin vi phạm đã đăng tải trên mạng xã hội.
Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý
Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.
Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.