Nhiều trường tại TP.HCM tạm dừng cung cấp suất ăn bán trú

Một số trường học tại TP.HCM đã tạm dừng cung cấp suất ăn bán trú sau khi có thông tin nghi vấn mất an toàn thực phẩm liên quan đến đơn vị cung cấp suất ăn cho nhiều trường học.

Ngày 28/1, ngay sau khi báo Dân Việt đăng tải phóng sự điều tra phản ánh dấu hiệu vi phạm an toàn thực phẩm của công ty Công ty An Phước Thắng SG, các trường tại TP.HCM đã tiến hành rà soát và chủ động đưa ra phương án xử lý nhằm đảm bảo sức khỏe học sinh trong thời gian chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Suất ăn bán trú của học sinh trường Tiểu học Tân Quy được nhà trường đăng ngày 22/1. Ảnh: Website nhà trường.

Cụ thể, Tiểu học Tân Quy, phường Tân Hưng (Quận 7 cũ) thông báo, sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng PC03) đã vào cuộc xác minh. Trong thời gian chờ kết luận chính thức, nhà trường thông báo tạm ngưng tổ chức ăn bán trú kể từ chiều 28/1.

Để đảm bảo việc học tập không bị gián đoạn, nhà trường đề nghị phụ huynh chủ động sắp xếp thời gian đưa đón học sinh. Trường hợp không thể đón con, phụ huynh có thể tự chuẩn bị suất ăn và thông báo với giáo viên chủ nhiệm để nhà trường bố trí chỗ ăn, nghỉ trưa, đồng thời cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với thức ăn tự chuẩn bị.

Tương tự, trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng (phường Phú Thuận) cũng cho biết đã yêu cầu Công ty An Phước Thắng SG có văn bản phản hồi chính thức, làm rõ các nội dung được phản ánh nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh, tránh gây hoang mang cho phụ huynh và thực hiện trách nhiệm quản lý của nhà trường.

Trường đồng thời trường thông báo tạm ngưng hợp đồng cung cấp suất ăn trưa kể từ ngày 29/1 đối với đơn vị này cho đến khi có kết luận từ cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, phóng sự điều tra của báo Dân Việt với tiêu đề “Sự thật phía sau những suất cơm học đường: Thịt hết hạn vẫn dùng, không thối là được!!!” đã phản ánh nhiều hình ảnh cho thấy nghi vấn sử dụng thịt quá hạn để chế biến thức ăn cho học sinh, cùng với điều kiện chế biến không đảm bảo quy định về an toàn thực phẩm.

Liên quan đến vụ việc, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã chỉ đạo các phòng ban chức năng phối hợp kiểm tra, xác minh tính xác thực của thông tin, đồng thời yêu cầu đặt an toàn sức khỏe học sinh lên hàng đầu.