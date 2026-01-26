Cháy lớn, nhiều nhà bị thiêu rụi ở phường Bình Đông TP.HCM

Rạng sáng 26/1, một vụ cháy lớn bùng phát trên đường Hoàng Minh Đạo, phường Bình Đông (TP.HCM), khiến nhiều căn nhà bị thiêu rụi.

Sáng 26/1, lực lượng chức năng phường Bình Đông (TP.HCM) vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhiều căn nhà trên địa bàn.

Rạng sáng 26/1, lửa bùng phát dữ dội, thiêu rụi nhiều căn nhà trên đường Hoàng Minh Đạo, phường Bình Đông (TP.HCM). Lực lượng chức năng đang phong tỏa điều tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại. Ảnh cắt từ clip.

Khoảng 1h30, đám cháy bùng phát dữ dội tại căn nhà trên đường Hoàng Minh Đạo, phường Bình Đông (TP.HCM). Người dân xung quanh cùng người đi đường tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng không thành.

Ngọn lửa sau đó gặp nhiều vật liệu dễ cháy như gỗ, tấm bạt... bùng phát mạnh, lan sang nhiều nhà khác, có nhiều tiếng nổ phát ra từ đám cháy. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cùng xe chữa cháy chuyên dụng cũng được huy động đến hiện trường, triển khai đội hình chữa cháy.

Nhiều mũi trinh sát đám cháy cùng lực lượng chữa cháy đã tiếp cận từ nhiều hướng, phun nước vào đám cháy. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa khu vực vào bên trong vụ cháy để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cũng như cập nhật cụ thể thiệt hại về người và tài sản.