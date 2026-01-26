Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cháy lớn, nhiều nhà bị thiêu rụi ở phường Bình Đông TP.HCM

  • Thứ hai, 26/1/2026 09:38 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Rạng sáng 26/1, một vụ cháy lớn bùng phát trên đường Hoàng Minh Đạo, phường Bình Đông (TP.HCM), khiến nhiều căn nhà bị thiêu rụi.

Sáng 26/1, lực lượng chức năng phường Bình Đông (TP.HCM) vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhiều căn nhà trên địa bàn.

Chay phuong Binh Dong TP.HCM anh 1

Rạng sáng 26/1, lửa bùng phát dữ dội, thiêu rụi nhiều căn nhà trên đường Hoàng Minh Đạo, phường Bình Đông (TP.HCM). Lực lượng chức năng đang phong tỏa điều tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại. Ảnh cắt từ clip.

Khoảng 1h30, đám cháy bùng phát dữ dội tại căn nhà trên đường Hoàng Minh Đạo, phường Bình Đông (TP.HCM). Người dân xung quanh cùng người đi đường tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng không thành.

Ngọn lửa sau đó gặp nhiều vật liệu dễ cháy như gỗ, tấm bạt... bùng phát mạnh, lan sang nhiều nhà khác, có nhiều tiếng nổ phát ra từ đám cháy. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cùng xe chữa cháy chuyên dụng cũng được huy động đến hiện trường, triển khai đội hình chữa cháy.

Nhiều mũi trinh sát đám cháy cùng lực lượng chữa cháy đã tiếp cận từ nhiều hướng, phun nước vào đám cháy. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa khu vực vào bên trong vụ cháy để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cũng như cập nhật cụ thể thiệt hại về người và tài sản.

Tình trạng ba mẹ con vụ cháy chung cư Ehomes

Vụ cháy căn hộ chung cư Ehomes tại TP.HCM khiến ba mẹ con bị ngạt khói, bỏng nặng; người mẹ hôn mê sâu, hai con nhỏ nguy kịch, phải chuyển viện.

45:2725 hôm qua

Cháy chung cư ở TP.HCM lúc rạng sáng, ba mẹ con bị thương nặng

Rạng sáng 24/1, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại chung cư Phú Hữu (phường Long Trường, TP.Thủ Đức cũ), TPHCM khiến nhiều người bị bỏng, suy hô hấp do ngạt khói.

47:2831 hôm qua

Cô gái 26 tuổi và bé trai một tuổi tử vong trong đám cháy

Hỏa hoạn bùng lên tại trung tâm điện máy kết hợp nhà ở trên đường Hoàng Diệu (phường Long Khánh, Đồng Nai) khiến hai mẹ con tử vong, người chồng bị thương.

12:02 22/1/2026

Thành phố Hồ Chí Minh - Vùng đất chuyên chở ước mơ

Sách Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố của tôi là ấn phẩm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Sách gồm 28 bài viết, là 28 câu chuyện dung dị, thấm đượm tình yêu dành cho vùng đất nghĩa tình, dễ sống và đáng sống. Từ đó, sách khắc họa và lan tỏa những thành tựu phát triển của TP.HCM dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự chung tay, góp sức của nhân dân thành phố từ năm 1975 đến nay.

