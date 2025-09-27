Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cháy lớn tại bãi giữ xe ở TP.HCM, nhiều tiếng nổ gây hoảng loạn

  • Thứ bảy, 27/9/2025 12:35 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Trưa 27/9, một vụ cháy lớn bùng phát tại bãi giữ xe số 2366/1B đường Nguyễn Thị Nhuần, khu phố 9, phường An Phú Đông (TP.HCM), kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Theo người dân địa phương, ngọn lửa bùng lên vào khoảng 11h, sau đó nhanh chóng lan rộng, cột khói cao hàng chục mét. Người dân lập tức báo cơ quan chức năng.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM cùng nhiều xe chuyên dụng đã được huy động đến hiện trường, triển khai khống chế đám cháy từ nhiều hướng.

Do quy mô lớn, nhiệt độ cao và nguy cơ cháy lan, lực lượng chức năng phải phong tỏa một đoạn đường Nguyễn Thị Nhuần để phục vụ công tác cứu hỏa. Ghi nhận ban đầu, một ô tô du lịch cùng nhiều vỏ lốp xe đã bị thiêu rụi.

Chị Thanh Phương, ngụ tại chung cư An Phú Đông, cách hiện trường vụ cháy 500 mét, hoảng hốt khi nghe những tiếng nổ lớn, nhìn qua cửa sổ thì thấy cột khói đen cao hàng chục mét.

Cột khói đen từ vụ cháy cao hàng chục mét.

Đến hơn 11h30, đám cháy vẫn đang được lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt. Hiện chưa có thống kê chính thức về số phương tiện và tài sản bị thiệt hại. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Cháy cột điện, dây đứt giữa đường nổ như pháo ở TP.HCM

Cột điện cháy, dây đứt giữa đường nổ như pháo, một người đi xe máy ngang qua kịp thời bỏ xe tháo chạy nên may mắn thoát nạn.

14 giờ trước

Cháy nhà cao tầng ở TP.HCM, 6 người được giải cứu

6 người trong căn nhà được các chiến sĩ PCCC dùng thang đưa ra ngoài an toàn.

48:2853 hôm qua

Sách hay về TP.HCM

Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.

Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

