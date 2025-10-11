Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Công an Hà Nội thông tin vụ cháy nhà 5 người tử vong

  • Thứ bảy, 11/10/2025 11:14 (GMT+7)
  • 11:14 11/10/2025

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn khiến 5 người chết trong ngõ sâu phố Kim Hoa, cách đường chính khoảng 300 m và phát sinh nhiều khói khí độc gây khó khăn trong việc triển khai chữa cháy.

Chay nha 5 nguoi chet anh 1

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội và Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội, trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu hộ, khắc phục hậu quả.

Liên quan đến vụ cháy trên, theo công an TP. Hà Nội, khoảng 5h36 ngày 11/10, xảy ra cháy nhà dân tại địa chỉ số 9, hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội.

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy công an TP. Hà Nội đã điều động Đội CC&CNCH khu vực số 9 và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 10 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xuất 4 xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cùng với đó, ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh - Cục Trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH - Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc cùng Đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - công an thành phố và chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ông Trần Sỹ Thanh kiểm tra hiện trường tầng 1 và yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Chay nha 5 nguoi chet anh 2

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu sớm khắc phục hậu quả, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn bao trùm toàn bộ ngôi nhà cao 4 tầng, một tầng tum, với mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25 m2, cùng với đó ngôi nhà nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính khoảng 300 m và phát sinh nhiều khói khí độc gây khó khăn trong việc triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH.

Chỉ huy chữa cháy khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng thiết bị bình thở chuyên dùng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ, đồng thời huy động các mũi tấn công tiến sâu vào khu vực cháy để kịp thời khống chế, không để cháy lan ra các khu vực nhà dân xung quanh.

Chay nha 5 nguoi chet anh 3

Mặt tiền ngôi nhà xảy ra hoả hoạn.

Theo thông tin ban đầu của người dân tại hiện trường, khoảng hơn 5h cùng ngày, đã phát hiện vụ cháy và hô hoán, báo động đồng thời sử dụng phương tiện tại chỗ để chữa cháy ban đầu nhưng không thể khống chế đám cháy.

Sau một thời gian chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đến 6h đám cháy được khống chế, không để cháy lan sang các khu vực xung quanh. Đến khoảng 6h15 đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn.

Qua tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện và phối hợp đưa 5 nạn nhân (N.Đ.L sinh năm 1952, H.T.H sinh năm 1956, N.H.M sinh năm 1982, Đ.T.S sinh năm 1988, N.M.V sinh năm 2019) đã tử vong bàn giao cho lực lượng chức năng theo quy định.

Hiện trường vụ cháy 5 người tử vong ở Hà Nội

Tại hiện trường vụ cháy khiến 5 người tử vong trên phố Kim Hoa, Hà Nội, nhiều tài sản bên trong tầng một ngôi nhà bị thiêu rụi, tường ám khói đen.

32:1920 hôm qua

Cháy nhà trên phố Kim Hoa, 5 người tử vong

Sáng sớm 11/10, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ trên phố Kim Hoa (Hà Nội), khiến 5 người tử vong.

33:1988 hôm qua

Danh tính 5 người chết trong vụ cháy nhà ở Hà Nội

Qua tìm kiếm, cứu nạn ngôi nhà bị cháy trong ngõ Kim Hoa, cảnh sát phát hiện và phối hợp đưa 5 nạn nhân tử vong bàn giao cho lực lượng chức năng.

33:1953 hôm qua

Sách hay về đô thị, thắng cảnh Việt Nam

Hồn đô thị gồm 30 bài tùy bút được tuyển chọn từ bộ sách Sài Gòn - Chuyện đời của phố (5 tập) đã được xuất bản trong khoảng thời gian 2014-2018. Bộ sách đến nay đã được tái bản 5 lần.

Đất nước gấm hoa không đơn thuần là một atlas địa lý, mà như một cẩm nang hình ảnh sinh động, cô đọng về thông tin khi đề cập đến 63 tỉnh thành Việt Nam.

https://tienphong.vn/cong-an-ha-noi-thong-tin-vu-chay-nha-5-nguoi-tu-vong-post1786115.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

Cháy nhà 5 người chết Hà Nội Cháy Hà Nội Cháy nhà Cháy ngõ Kim Hoa Cháy Quốc Tử Giám Cháy 5 người chết

    Đọc tiếp

    Chay tang 15 chung cu o TP.HCM hinh anh

    Cháy tầng 15 chung cư ở TP.HCM

    41 phút trước 17:16 12/10/2025

    0

    Lính cứu hoả nhanh chóng được điều động khống chế đám cháy chung cư. Vụ việc không gây thương vong về người.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý