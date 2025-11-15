Cơ sở nẫu mỡ bẩn nằm giữa... nghĩa trang

Lực lượng Công an vừa phát hiện và thu giữ hơn 500 kg mỡ động vật bẩn bốc mùi hôi thối cùng nhiều dụng cụ chế biến thô sơ, mất vệ sinh tại một cơ sở hoạt động trái phép nằm giữa khu nghĩa trang Phú Sơn Nam (Đà Nẵng).

Chiều 15/11, Công an xã Hoà Tiến (TP Đà Nẵng) cho biết đơn vị vừa phối hợp với chính quyền địa phương phát hiện và xử lý một cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép có quy mô lớn, hoạt động lén lút trong khu vực nghĩa trang Phú Sơn Nam.

Cụ thể, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng Công an xã đã tổ chức kiểm tra đột xuất cơ sở do một người đàn ông trú tại xã Xuân Phú làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, 3 lao động đang trực tiếp chế biến mỡ động vật trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Số lượng lớn mỡ nguyên liệu và thành phẩm bốc mùi hôi thối, cùng nhiều thiết bị, dụng cụ chế biến không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở nằm giữa khu nghĩa trang.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận số lượng lớn mỡ nguyên liệu và mỡ đã qua chế biến, gồm khoảng 500 kg mỡ động vật, 30 bao xác mỡ loại 50 kg, 80 bao mỡ thành phẩm, cùng nhiều thiết bị phục vụ việc sản xuất như máy xay, máy ép, nồi kim loại cỡ lớn và các dụng cụ nấu mỡ thủ công. Toàn bộ nguyên liệu đều có dấu hiệu ôi thiu, bốc mùi hôi nồng nặc.

Đáng chú ý, cơ sở này được dựng tạm bợ giữa khu vực nghĩa trang, hoạt động bất thường vào những thời điểm vắng người qua lại, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác theo dõi và bắt quả tang.

Ngay sau khi lập biên bản, Công an xã Hoà Tiến đã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy toàn bộ số mỡ bẩn, tạm giữ tang vật, phương tiện, tiếp tục xác minh nguồn gốc nguyên liệu và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.