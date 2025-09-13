Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hàng chục người và robot xuyên đêm dập lửa vụ cháy ở Đồ Sơn

  • Thứ bảy, 13/9/2025 10:24 (GMT+7)
  • 53 phút trước

10 xe cứu hỏa, robot chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an TP Hải Phòng xuyên đêm dập lửa tại kho chứa của một doanh nghiệp trong KCN Đồ Sơn (Hải Phòng).

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc hơn 1h ngày 13/9, tại kho thành phẩm của Công ty TNHH Cheng – V, trong khu công nghiệp (KCN) Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Chay Do Son Hai Phong anh 1

Hỏa hoạn tại kho chứa Công ty TNHH Cheng - V, trong KCN Đồ Sơn (Hải Phòng) lúc rạng sáng 13/9. Ảnh: Phương Linh.

Thời điểm trên, công nhân trong kho chứa này đang làm ca đêm, bất ngờ phát hiện hỏa hoạn. Hàng loạt công nhân kịp thời thoát ra ngoài và báo chính quyền sở tại.

Tiếp nhận thông tin, Trung tâm chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN (Công an TP Hải Phòng) phối hợp với Ban quản lý KCN Đồ Sơn và UBND phường Đồ Sơn đã huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, dập lửa.

Ngay sau đó, 10 xe chữa cháy, robot dập lửa thuộc các đội công tác thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN - Công an Hải Phòng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ triển khai các phương án chữa cháy, ngăn chặn cháy lan.

Chay Do Son Hai Phong anh 2

Cột khói đen cao tại hiện trường vụ hỏa hoạn trong KCN Đồ Sơn, sáng 13/9. Ảnh: Page Hải Phòng.

Khu vực xảy ra sự cố là kho chứa rộng hàng trăm mét của Công ty TNHH Cheng - V, với nhiều sản phẩm đế giày, vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên dữ dội, kèm theo cột khói đen cao hàng trăm mét.

Khoảng 5h cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa, ngăn chặn cháy lan.

Cảnh sát PCCC&CHCN - Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục phun nước hạ nhiệt hiện trường để tiếp tục thực hiện các công tác khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân hỏa hoạn.

Nguyễn Hoàn/Tiền Phong

  • Hải Phòng

    Hải Phòng
    • Diện tích: 1.561,7 km²
    • Dân số: 1.980.800
    • Phân chia hành chính: 7 quận, 6 huyện và 2 huyện đảo
    • Vùng: Bắc Bộ
    • Mã điện thoại: 225
    • Biển số xe: 15, 16

