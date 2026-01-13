Lấy mẫu nước tại chung cư Centana ở TP.HCM để xét nghiệm

Liên quan sự cố nước bị nhiễm dầu diesel tại chung cư Centana (phường Bình Trưng, TP.HCM), Ban Quản lý chung cư đã phối hợp khảo sát hiện trường và lấy mẫu nước xét nghiệm.

Hàng trăm hộ dân tại chung cư Centana bị ảnh hưởng do nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm dầu. Ảnh: HL.

Theo Ban Quản lý chung cư Centana, sự cố được phát hiện vào sáng 9/1, tại bể chứa nước ngầm dưới hầm B1, block B. Nguyên nhân ban đầu xác định do dầu diesel bị rò rỉ, chảy vào bể chứa ngầm có dung tích khoảng 500 m3. Khi hệ thống bơm vận hành, dầu theo nước lan lên 6 bồn chứa trên sân thượng, mỗi bồn dung tích khoảng 20.000 lít, khiến toàn bộ hệ thống cấp nước tại block B bị nhiễm dầu.

Nước nhiễm dầu sau đó được dẫn qua đường ống đến các căn hộ. Cư dân phát hiện mùi dầu nồng nặc, kèm theo váng dầu nổi trên bề mặt nước. Thống kê ban đầu cho thấy khoảng 422 căn hộ bị ảnh hưởng. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa ghi nhận trường hợp nào bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nước sinh hoạt nổi váng dầu trên thiết bị vệ sinh, khiến cư dân lo lắng, bất an.

Kết quả kiểm tra bước đầu của đoàn giám sát cho thấy khu vực hầm B1 và các khu vực lân cận vẫn còn mùi dầu, trong khi nước tại các bồn chứa trên sân thượng đã không còn mùi và không ghi nhận váng dầu.

Về hướng xử lý, Ban Quản lý chung cư cho biết đã thuê đơn vị chuyên môn thực hiện vệ sinh, súc xả toàn bộ hệ thống cấp nước tại block B, đồng thời xây dựng phương án khắc phục chi tiết, dự kiến hoàn tất và báo cáo trong ngày 13/1.

Sau khi hoàn tất công tác vệ sinh, hệ thống sẽ tiếp tục được lấy mẫu giám sát, xét nghiệm và thông tin kết quả đến cư dân. Kết quả xử lý cũng sẽ được báo cáo đến Trạm y tế phường Bình Trưng và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh.

Trong thông báo gửi cư dân, Ban Quản lý chung cư cho biết, Ban Quản trị đã có văn bản báo cáo, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh và UBND phường Bình Trưng phối hợp, hướng dẫn xử lý sự cố theo đúng quy định.

Hiện Ban Quản lý chung cư Centana đang tổ chức vận chuyển nước sạch phục vụ sinh hoạt cho cư dân theo các khung giờ cố định hàng ngày.

Theo phản ánh của cư dân, mùi dầu được phát hiện từ sáng sớm 9/1 tại khu vực hầm xe và được thông báo đến Ban Quản lý. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, mùi dầu vẫn chưa được xử lý triệt để và tiếp tục lan lên hành lang các tầng, xâm nhập vào một số căn hộ. Khi kiểm tra nước sinh hoạt, nhiều hộ dân phát hiện váng dầu bám trên thiết bị vệ sinh, khiến cư dân lo lắng, bất an. Sau sự cố, một số gia đình có trẻ nhỏ đã tạm thời rời khỏi chung cư hoặc hạn chế sinh hoạt để bảo đảm an toàn.