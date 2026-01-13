Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Lấy mẫu nước tại chung cư Centana ở TP.HCM để xét nghiệm

  • Thứ ba, 13/1/2026 00:02 (GMT+7)
  • 20 giờ trước

Liên quan sự cố nước bị nhiễm dầu diesel tại chung cư Centana (phường Bình Trưng, TP.HCM), Ban Quản lý chung cư đã phối hợp khảo sát hiện trường và lấy mẫu nước xét nghiệm.

Chung cu Centana Thu Thiem anh 1

Hàng trăm hộ dân tại chung cư Centana bị ảnh hưởng do nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm dầu. Ảnh: HL.

Theo Ban Quản lý chung cư Centana, sự cố được phát hiện vào sáng 9/1, tại bể chứa nước ngầm dưới hầm B1, block B. Nguyên nhân ban đầu xác định do dầu diesel bị rò rỉ, chảy vào bể chứa ngầm có dung tích khoảng 500 m3. Khi hệ thống bơm vận hành, dầu theo nước lan lên 6 bồn chứa trên sân thượng, mỗi bồn dung tích khoảng 20.000 lít, khiến toàn bộ hệ thống cấp nước tại block B bị nhiễm dầu.

Nước nhiễm dầu sau đó được dẫn qua đường ống đến các căn hộ. Cư dân phát hiện mùi dầu nồng nặc, kèm theo váng dầu nổi trên bề mặt nước. Thống kê ban đầu cho thấy khoảng 422 căn hộ bị ảnh hưởng. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa ghi nhận trường hợp nào bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chung cu Centana Thu Thiem anh 2

Nước sinh hoạt nổi váng dầu trên thiết bị vệ sinh, khiến cư dân lo lắng, bất an.

Kết quả kiểm tra bước đầu của đoàn giám sát cho thấy khu vực hầm B1 và các khu vực lân cận vẫn còn mùi dầu, trong khi nước tại các bồn chứa trên sân thượng đã không còn mùi và không ghi nhận váng dầu.

Về hướng xử lý, Ban Quản lý chung cư cho biết đã thuê đơn vị chuyên môn thực hiện vệ sinh, súc xả toàn bộ hệ thống cấp nước tại block B, đồng thời xây dựng phương án khắc phục chi tiết, dự kiến hoàn tất và báo cáo trong ngày 13/1.

Sau khi hoàn tất công tác vệ sinh, hệ thống sẽ tiếp tục được lấy mẫu giám sát, xét nghiệm và thông tin kết quả đến cư dân. Kết quả xử lý cũng sẽ được báo cáo đến Trạm y tế phường Bình Trưng và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh.

Trong thông báo gửi cư dân, Ban Quản lý chung cư cho biết, Ban Quản trị đã có văn bản báo cáo, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh và UBND phường Bình Trưng phối hợp, hướng dẫn xử lý sự cố theo đúng quy định.

Hiện Ban Quản lý chung cư Centana đang tổ chức vận chuyển nước sạch phục vụ sinh hoạt cho cư dân theo các khung giờ cố định hàng ngày.

Theo phản ánh của cư dân, mùi dầu được phát hiện từ sáng sớm 9/1 tại khu vực hầm xe và được thông báo đến Ban Quản lý. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, mùi dầu vẫn chưa được xử lý triệt để và tiếp tục lan lên hành lang các tầng, xâm nhập vào một số căn hộ. Khi kiểm tra nước sinh hoạt, nhiều hộ dân phát hiện váng dầu bám trên thiết bị vệ sinh, khiến cư dân lo lắng, bất an. Sau sự cố, một số gia đình có trẻ nhỏ đã tạm thời rời khỏi chung cư hoặc hạn chế sinh hoạt để bảo đảm an toàn.

Nữ cư dân bị hành hung tại chung cư ở Hà Nội phải nhập viện

Chị N.T.H. (44 tuổi), nạn nhân trong vụ hành hung xảy ra tại hành lang chung cư CT5-DN2 Trần Hữu Dực (phường Từ Liêm, TP Hà Nội), cho biết sáng 9/1 chị đã đến bệnh viện.

22:10 9/1/2026

Hơn 6,2 ha 'đất vàng' Công ty Cao su Sao vàng thành biệt thự, chung cư

Hà Nội cho phép Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng được chuyển mục đích sử dụng 62.389,46 m2 đất để thực hiện dự án xây dựng Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng.

15:03 8/1/2026

Thi thể nam giới nổi trên rạch gần chung cư Midtown ở TP.HCM

Người dân lưu thông qua khu vực rạch Cả Cấm, đoạn tiếp giáp chung cư Midtown (phường Tân Mỹ) thì phát hiện một thi thể nam giới mặc áo thun có dòng chữ “Drik Up The Past”.

05:41 5/1/2026

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

https://baotintuc.vn/xa-hoi/tp-ho-chi-minh-lay-mau-nuoc-tai-chung-cu-centana-de-xet-nghiem-20260112162534163.htm

Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Chung cư Centana Thủ Thiêm TP.HCM Centana Thủ Thiêm Chung cư Centana Chung cư TP.HCM Centana TP.HCM Centana Thủ Đức

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý