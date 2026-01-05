Thi thể nam giới nổi trên rạch gần chung cư Midtown ở TP.HCM

|
Rạch Cả Cấm - nơi người dân phát hiện thi thể.
Ngày 4/1, công an phường Tân Mỹ (TP.HCM) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM điều tra vụ phát hiện thi thể một nam giới trên rạch Cả Cấm.
Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân lưu thông qua khu vực rạch Cả Cấm, đoạn tiếp giáp chung cư Midtown (phường Tân Mỹ) thì phát hiện một thi thể nam giới nổi trên mặt nước nên trình báo cơ quan chức năng.
Nhận tin báo, công an phường Tân Mỹ nhanh chóng phong tỏa hiện trường, phối hợp công an TP.HCM tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Bước đầu, nạn nhân được xác định là nam giới, mặc áo thun, quần đùi sọc trắng - xanh. Trên áo, phía trước ngực có dòng chữ “Drik Up The Past”.
Hiện cơ quan công an xác minh danh tính nạn nhân và đề nghị ai là người thân hoặc biết thông tin liên quan đến thi thể trên liên hệ công an phường Tân Mỹ để phối hợp nhận dạng, phục vụ công tác điều tra.
Cuốn sách Thế hệ lo âu giúp người đọc có cái nhìn rộng hơn về một cuộc khủng hoàng sức khỏe tinh thần nghiêm trọng đang âm thầm hủy hoại tuổi thơ của hàng triệu thanh thiếu niên ngày nay. Tác giả đặt câu hỏi về ảnh hưởng của công nghệ đối với giới trẻ, đồng thời đưa ra giải pháp về một cuộc "cách mạng kỹ thuật số có ý thức" - nơi cha mẹ, giáo viên và xã hội cùng chung tay đặt ra những ranh giới hợp lý cho việc sử dụng công nghệ.