Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Phát hiện thi thể thiếu nữ dưới vuông tôm

  • Thứ sáu, 2/1/2026 16:26 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Người dân ở Cà Mau phát hiện một thi thể thiếu nữ (khoảng 15-16 tuổi) dưới vuông tôm với vết thương ở cổ, nên trình báo cơ quan chức năng.

Sáng 2/1, một người đàn ông ở xã Cái Đôi Vàm (tỉnh Cà Mau) chạy xe trên tuyến đường bê tông bất ngờ phát hiện thi thể nổi lên mặt nước nên trình báo cơ quan chức năng địa phương.

thi the anh 1

Người dân hiếu kỳ tập trung rất đông ở khu vực phát hiện thi thể thiếu nữ dưới vuông tôm.

Qua ghi nhận, nạn nhân là nữ, khoảng 15-16 tuổi, mặc áo thun màu xám trắng, áo khoác màu xám tro. Trên vùng cổ của nạn nhân có vết thương nghi do vật sắt gây ra.

Cơ quan chức năng bước đầu nhận định, nạn nhân có dấu hiệu bị sát hại và ném xuống vuông tôm.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Tìm thấy thi thể nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội sau 8 ngày mất tích

Khoảng 15h30 ngày 23/12, Công an xã Hồng Vân (Hà Nội) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một nam thanh niên tại khu vực bãi bồi sông Hồng.

16:48 24/12/2025

Phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn

Người dân đi ghe trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường An Khánh (TP. Thủ Đức cũ, TP.HCM) tá hỏa phát hiện thi thể một nam giới trôi dạt trên sông và đã trình báo lực lượng chức năng.

12:19 23/12/2025

Phát hiện thi thể người đàn ông trên cây ven đường ở TP.HCM

Người dân hốt hoảng khi phát hiện một nam giới chết trong tư thế treo cổ trên trên cây ven đường. Sự việc sau đó được trình báo đến cơ quan chức năng.

18:49 22/12/2025

https://tienphong.vn/phat-hien-thi-the-thieu-nu-duoi-vuong-tom-post1809770.tpo

Tân Lộc/Tiền Phong

thi thể Cà Mau vuông tôm Cà Mau thiếu nữ

    Đọc tiếp

    Thoi tiet ngay 3/1: Bac Bo tiep tuc ret dam, ret hai hinh anh

    Thời tiết ngày 3/1: Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại

    43 phút trước 21:30 2/1/2026

    0

    Ngày 3/1, Bắc Bộ và Hà Nội tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại và nguy cơ băng giá; Trung Bộ xuất hiện mưa, mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa đến mưa to; Nam Bộ và Tây Nguyên phổ biến đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

    Chinh quyen noi gi ve tin xe bon chay qua bo ke truoc khi bi sap? hinh anh

    Chính quyền nói gì về tin xe bồn chạy qua bờ kè trước khi bị sập?

    2 giờ trước 20:37 2/1/2026

    0

    Liên quan đến thông tin xe bồn chạy qua trước thời điểm xảy ra vụ sập bờ kè khiến 4 người tử vong tại xã Sơn Thành (Đắk Lắk), chính quyền địa phương cho biết đây mới chỉ là phản ánh ban đầu từ người dân và đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý