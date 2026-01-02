Sáng 2/1, một người đàn ông ở xã Cái Đôi Vàm (tỉnh Cà Mau) chạy xe trên tuyến đường bê tông bất ngờ phát hiện thi thể nổi lên mặt nước nên trình báo cơ quan chức năng địa phương.
|
Người dân hiếu kỳ tập trung rất đông ở khu vực phát hiện thi thể thiếu nữ dưới vuông tôm.
Qua ghi nhận, nạn nhân là nữ, khoảng 15-16 tuổi, mặc áo thun màu xám trắng, áo khoác màu xám tro. Trên vùng cổ của nạn nhân có vết thương nghi do vật sắt gây ra.
Cơ quan chức năng bước đầu nhận định, nạn nhân có dấu hiệu bị sát hại và ném xuống vuông tôm.
