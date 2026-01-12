Giới thiệu Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ứng cử ĐBQH

Cử tri Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thống nhất giới thiệu Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Ngày 12/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.



Cử tri Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương biểu quyết giới thiệu các nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Kim Anh.

Các cử tri nghe Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; giới thiệu danh sách của người ứng cử gồm các ông: Trịnh Văn Quyết - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Dương Minh Tuấn - Phó vụ trưởng Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Căn cứ điều kiện hiện hành về tiêu chuẩn, năng lực thực tiễn, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá cao và thống nhất ông Trịnh Văn Quyết có đầy đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; ông Dương Minh Tuấn đáp ứng đủ yêu cầu ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI.

Tại hội nghị, 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Trịnh Văn Quyết tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; ông Dương Minh Tuấn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhận thức rõ trách nhiệm của người đại biểu dân cử và cam kết luôn lắng nghe nguyện vọng của cử tri, tuân thủ pháp luật, nỗ lực hết mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Trịnh Văn Quyết cũng mong muốn nhận được sự đồng hành và đoàn kết từ tập thể cán bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương để đồng thời hoàn thành tốt công tác chuyên môn và thực hiện tốt vai trò đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trên tư cách của người đảng viên, tư cách của Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và trách nhiệm của một người lính có hơn 40 năm công tác trong quân đội, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh sẽ cố gắng hết mình, xứng đáng với nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.