843 cơ sở nhà, đất công dôi dư ở Hưng Yên được phê duyệt phương án sắp xếp

843 cơ sở nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính tại tỉnh Hưng Yên đã được cơ quan chức năng phê duyệt phương án sắp xếp, trong đó xử lý xong 161 cơ sở.

Trường THCS Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo đã hoàn thành việc tiếp nhận trụ sở các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Thái Bình (cũ). Ảnh: Bảo Quyên/Tiền Phong.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, toàn tỉnh hiện có 843 cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, 100% số cơ sở đã được phê duyệt phương án xử lý.

Trong đó, 838 cơ sở đã được phê duyệt quyết định xử lý (gồm 161 cơ sở đã xử lý xong, 677 cơ sở đang xử lý) và 5 cơ sở chưa phê duyệt quyết định xử lý.

Đối với các cơ sở nhà, đất của đơn vị thuộc bộ, ngành Trung ương chuyển giao về tỉnh, hiện có 120 cơ sở; toàn bộ đã được giao nhiệm vụ tiếp nhận cho các địa phương và 2 trung tâm phát triển quỹ đất quản lý, xử lý. Trong đó, mới có 6 cơ sở được phê duyệt quyết định xử lý, còn 114 cơ sở chưa phê duyệt quyết định xử lý.

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất số 2, đơn vị đã được giao quản lý 89 cơ sở nhà, đất dôi dư; sau khi điều chuyển 18 cơ sở về địa phương và đơn vị khác quản lý, Trung tâm còn quản lý 71 cơ sở nhà, đất.

Trong số này, Trung tâm tiếp nhận, quản lý 65 cơ sở; còn 6 cơ sở chưa hoàn tất tiếp nhận do một số đơn vị chưa bàn giao hoặc đang được các cơ quan khác sử dụng làm trụ sở làm việc.

Trung tâm đã đề xuất chuyển giao 32/71 cơ sở nhà, đất về UBND các xã, phường để quản lý, xử lý theo nhu cầu thực tế; tiếp tục quản lý, xử lý các cơ sở còn lại.

Chỉ đạo về việc sắp xếp cơ sở nhà đất dôi dư, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy nhấn mạnh, việc rà soát, quản lý, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư phải thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công.

Ông Huy yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xây dựng phương án xử lý, khai thác đối với từng cơ sở nhà, đất; ưu tiên bố trí phục vụ nhu cầu công cộng, giáo dục, y tế, văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện quy hoạch đô thị các phường, hướng dẫn địa phương rà soát, cập nhật quy hoạch phù hợp với phương án xử lý nhà, đất dôi dư. Sở Tài chính tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ xử lý tài sản công theo quy định.

Trước đó, ngày 15/5, Thanh tra tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh.

Việc thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn của Thanh tra tỉnh Hưng Yên được thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên và Thanh tra Chính phủ.