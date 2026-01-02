Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hơn 7.300 trụ sở công dôi dư cần được xử lý

  Thứ sáu, 2/1/2026 16:52 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Gửi báo cáo đến Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính cho biết, bên cạnh hơn 18.000 cơ sở nhà, đất công đã được bố trí sau khi sắp xếp tỉnh, xã, vẫn còn hơn 7.300 cơ sở nhà đất dôi dư cần tiếp tục xử lý.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến ngày 19/12/2025, đã hoàn thành xử lý hơn 18 nghìn cơ sở nhà, đất; trong đó bố trí làm trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp là hơn 7.800 cơ sở; bố trí 509 cơ sở cho y tế; hơn 2.500 cơ sở cho giáo dục đào tạo; hơn 1.600 cơ sở cho thể dục thể thao… Tuy nhiên, vẫn còn 7.387 cơ sở nhà đất dôi dư, cần tiếp tục xử lý trong thời gian tới.

Đối với xe ôtô, tính đến nay đã có hơn 3.200 xã đã được trang bị xe ô tô phục vụ công tác. Bộ Tài chính cho biết chỉ còn 89 cấp xã chưa được trang bị xe ô tô phục vụ công tác. Hiện, các địa phương đều đã bố trí kinh phí để thực hiện việc mua sắm xe ô tô cho các xã còn thiếu.

Tru so cong anh 1

Phú Thọ lên phương án xử lý hơn 1.000 trụ sở, nhà đất dôi dư sau sáp nhập. Ảnh Phi Long- Trần Tuấn

Về kinh phí thực hiện Nghị định số 178/2024 và Nghị định số 67/2025 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bổ sung từ nguồn ngân sách Trung ương hơn 118 nghìn tỷ đồng cho 34 Bộ, cơ quan trung ương và 23 địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Tổng số kinh phí đã chi trả đến hết ngày 14/10/2025 là 171.600 tỷ đồng.

