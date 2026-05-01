Tài xế ôtô có nồng độ cồn gây tai nạn, hai vợ chồng thương vong

  Thứ sáu, 1/5/2026 20:08 (GMT+7)
Cơ quan chức năng ở Hải Phòng bước đầu xác định, tài xế có nồng độ cồn, lái xe ôtô không làm chủ tốc độ gây tai nạn khiến hai vợ chồng người đi xe máy thương vong.

Khoảng 12h30’ ngày 1/5, tại tỉnh lộ 352 thuộc địa phận Kỳ Sơn 5, xã Việt Khê (Hải Phòng), anh Phạm Thế Anh (SN 1990, ở thôn Lại Xuân 2, xã Việt Khê, Hải Phòng) lái xe ôtô BKS 15K - 424.08 đi từ hướng xã Việt Khê đi hướng phường Lê Ích Mộc (Hải Phòng).

Nong do con anh 1

Hiện trường vụ TNGT khiến hai người thương vong ở Hải Phòng.

Đến địa điểm trên, xe ôtô va chạm với xe máy BKS 15G1 - 690.39 do anh Vũ Văn H. (SN 1996, ở phường Lê Ích Mộc, Hải Phòng) chở theo vợ là Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1997) và con trai là Vũ Minh Hải (SN 2021, cùng ở phường Lê Ích Mộc, Hải Phòng) đi ngược chiều.

Vụ va chạm làm anh Vũ Văn H. tử vong tại chỗ, chị Quỳnh bị thương tích, hai phương tiện bị hư hỏng, thiệt hại khoảng 40 triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, tài xế Phạm Thế Anh có nồng độ cồn, không làm chủ tốc độ nên đã gây ra tai nạn giao thông nêu trên.

Cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu máu hai nạn nhân để xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ.

Mới đây, khoảng 18h49 ngày 6/3, ông N.V.S (SN 1960, trú tại phường Yên Hòa, TP Hà Nội) lái ôtô đi trên đường Nguyễn Chánh theo hướng đi Trần Duy Hưng. Trong quá trình di chuyển, chiếc xe mất kiểm soát, lao vào nhiều phương tiện đang đi trên đường.

Vụ va chạm liên hoàn khiến tổng cộng 8 phương tiện bị ảnh hưởng, gồm 5 ôtô và 3 xe máy. Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương được đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cùng Công an phường Yên Hòa nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các lực lượng tổ chức bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định tài xế N.V.S. có nồng độ cồn ở mức 0,264 mg/l khí thở.

Minh Khang/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

