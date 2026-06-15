Trưa 15/6, lực lượng chức năng đang triển khai công tác cứu hộ xe bồn lao xuống mép vực đèo Đại Ninh trên Quốc lộ 28B, đoạn Km36+300 qua xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trường xe bồn lao xuống mép vực. Ảnh: Công an nhân dân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 14/6, xe bồn biển số 50RM-089.xx lưu thông theo hướng Đà Lạt - Phan Thiết. Khi đến khu vực đèo Đại Ninh, phương tiện bất ngờ lao xuống mép vực.

Rất may, xe bồn dừng lại trước khi rơi xuống vực sâu nên không có thiệt hại về người. Tài xế đã tự thoát ra ngoài an toàn ngay sau vụ việc.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường trong tối 14/6 để kiểm tra, đánh giá tình hình và triển khai phương án cứu hộ.

Tuy nhiên, do thời điểm xảy ra sự cố vào ban đêm, địa hình khu vực đèo dốc phức tạp cùng trọng lượng lớn của xe bồn nên việc đưa phương tiện lên khỏi vị trí gặp nạn gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng cứu hộ đang tìm cách đưa xe bồn ra khỏi khu vực gặp nạn. Ảnh: Công an nhân dân.

Đến sáng 15/6, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục có mặt để điều tiết phương tiện lưu thông qua khu vực, bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình cứu hộ.

Xe cẩu cỡ lớn cũng được huy động đến hiện trường để hỗ trợ đưa xe bồn lên mặt đường. Công tác cứu hộ được triển khai thận trọng nhằm bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Đến trưa cùng ngày, việc cứu hộ xe bồn vẫn đang được các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện.