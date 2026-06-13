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Xã hội

Nghẹt thở giải cứu tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin vỡ vụn

  • Thứ bảy, 13/6/2026 15:52 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Sáng 13/6, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức cẩu kéo phương tiện, làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ xe tải lao xuống vực tại đèo Tô Na (xã Uar, tỉnh Gia Lai).

Tài xế xe tải bị mắc kẹt trong cabin, mất nhiều máu. Ảnh: Công an nhân dân.

Trước đó, khoảng 18h ngày 12/6, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 7 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) nhận tin báo về việc xe tải loại 4 chân mang BKS 78C-018.34 bị tai nạn, lao xuống vực tại đèo Tô Na.

Vụ việc khiến tài xế Trần Văn Đ (SN 2000) mắc kẹt trong cabin.

Ngay khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 7 đã huy động 1 xe chỉ huy, 1 xe chữa cháy cùng các trang thiết bị và 15 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường cứu nạn cứu hộ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định xe tải lao xuống vực sâu khoảng 30 m, tài xế bị mắc kẹt tại vị trí vô lăng trái trong tình trạng toàn thân bị đè nén, phần ghế ngồi bị xô về phía trước khiến nạn nhân không thể di chuyển, 2 chân bị mắc kẹt tại vị trí chân côn, chân ga.

Nạn nhân lúc này vẫn tỉnh táo, chưa mất ý thức nhưng bị mất nhiều máu ở chân phải, lực đè nén lớn khiến người bị nạn đau nhói.

tai nan giao thong anh 1

Sau 3 giờ nỗ lực, lực lượng công an đã giải cứu thành công nạn nhân. Ảnh: Công an nhân dân.

Sau khi đã trinh sát rõ tình hình, Chỉ huy đội đã phân công đội hình 1 sử dụng thiết bị kích thủy lực triển khai tạo khoảng trống cho chân trái người bị nạn. Đội hình 2 sử dụng thiết bị cắt tiến hành cắt các cấu kiện gây ảnh hưởng đến người bị nạn.

Lúc này, khoảng trống đã được tạo ra, các cán bộ chiến sĩ đã đưa được chân trái người bị nạn ra khỏi vị trí mắc kẹt, tuy nhiên chân phải không thể xê dịch được.

Nhận thấy tình hình nếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến tính mạng nạn nhân, Chỉ huy đội đã xin chi viện thêm lực lượng, phương tiện và chạy đua với thời gian để triển khai cứu nạn cứu hộ.

Đến 22h30 cùng ngày, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã giải cứu thành công tài xế xe tải bị mắc kẹt trong cabin và đưa đến cơ sở y tế để tiếp tục được theo dõi, chăm sóc. Hiện sức khỏe của nạn nhân đã ổn định.

Nguyên nhân vụ việc và giá trị tài sản bị thiệt hại đang được cơ quan Công an tiếp tục xác minh, làm rõ.

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https://cand.vn/nghet-tho-giai-cuu-tai-xe-xe-tai-mac-ket-trong-cabin-vo-vun-post813789.html

Theo Chí Hào/Công an nhân dân

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