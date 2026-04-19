Tài xế mắc kẹt khi cố tình vượt rào chắn đường sắt bị phạt 5 triệu

Khi đến đường ngang dân sinh, tài xế bán tải vẫn cố tình vượt qua dù rào chắn đang hạ xuống rồi bị mắc kẹt, suýt xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Sáng 19/4, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) lập biên bản xử phạt tài xế xe bán tải cố tình vượt gác chắn tàu hỏa tại Km 10+400 tuyến đường sắt Bắc - Nam.

duong sat anh 1

Tài xế bán tải cố tình điều khiển xe vượt qua dù rào chắn đang hạ xuống.

Theo đó, khoảng 8h ngày 18/4, tài xế Nguyễn Quang C. (SN 1977, trú tại Hà Nội) lái xe bán tải BKS 29H-148.XX. Khi đến đường ngang dân sinh nói trên, tài xế này vẫn điều khiển xe vượt qua gác chắn tàu hỏa dù rào chắn đang hạ xuống.

Đáng chú ý, trong quá trình băng qua, cần chắn tự động hạ xuống khiến chiếc xe bị mắc kẹt ngay trong khu vực gác chắn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt tài xế với lỗi “vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển”. Với vi phạm này, tài xế bị phạt 5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong 4 tháng.

duong sat anh 2

Ôtô con bị tàu hoả vò nát khi đi qua đường ngang dân sinh.

Trước đó, vào 18h28 cùng ngày, tại Km 35+637 khu Đồng Văn - Phú Xuyên, ôtô BKS 30M-282.XX do Lê Văn T. (SN 1984, trú tại xã Đại Xuyên, Hà Nội) điều khiển đã va chạm với tàu SE6/927 khi đi qua đường ngang dân sinh.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do tài xế dừng xe trong phạm vi an toàn đường sắt.

Thót tim xe container, xe tải vượt rào chắn đường sắt

Bất chấp tín hiệu cảnh báo và cần chắn đang hạ xuống, nhiều tài xế xe tải, xe container tại Khánh Hòa vẫn liều lĩnh băng qua đường ray, đối mặt nguy cơ thảm họa đường sắt.

16:03 14/4/2026

Tàu hỏa hất văng xe công nông, bé 10 tuổi tử vong

Xe công nông băng qua đường sắt bằng lối đi tự mở ở Đắk Lắk và va chạm với tàu chở khách SE9, khiến một người tử vong, hai người bị thương.

18:25 12/4/2026

Người phụ nữ tử vong giữa đường ray tàu hỏa

Sau vụ tai nạn đường sắt khiến một người tử vong tại chỗ ở tỉnh Lâm Đồng, công an đã phát thông báo truy tìm danh tính nạn nhân do chưa xác định được nhân thân.

17:12 12/4/2026

Minh Tuệ/VTCNews

    Ha Noi mua dong dien rong hinh anh

    Hà Nội mưa dông diện rộng

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết cho thấy hầu khắp các phường, xã trên địa bàn TP Hà Nội đang xuất hiện mưa rào và dông.

