Xe chở đá đè vào ôtô con, một người tử vong

  • Thứ hai, 13/4/2026 20:54 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiều 13/4, tại phường Trảng Dài, một xe đầu kéo chở đá đã va chạm với một ôtô con rồi lật nghiêng, đè lên phương tiện này, khiến tài xế xe ôtô con mắc kẹt và tử vong.

Ngày 13/4, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm giữa xe đầu kéo chở đá và xe ôtô con khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, xe đầu kéo biển kiểm soát 60C-643.83 kéo theo rơ moóc 60R-068.45 lưu thông trên đường Bùng Binh (phường Trảng Dài), hướng đi đường ĐT 768, bất ngờ xảy ra va chạm với một ôtô con (chưa rõ danh tính tài xế).

Cú va chạm mạnh khiến ôtô con lao xuống mương ven đường rộng hơn 4 m, sâu gần 2 m. Sau đó, xe đầu kéo bị lật nghiêng, đè lên ôtô con khiến tài xế mắc kẹt bên trong. Tại hiện trường, đá trên thùng xe đầu kéo ben vương vãi phủ kín mương.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe đầu kéo ben cùng người dân địa phương nỗ lực tìm cách cứu tài xế xe ôtô con nhưng không thể tiếp cận nạn nhân.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng điều động hai xe cứu hộ đến hiện trường, tiến hành nâng xe đầu kéo để đưa nạn nhân ra ngoài và chuyển đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

https://www.vietnamplus.vn/dong-nai-xe-dau-keo-bi-lat-de-vao-oto-con-lam-1-nguoi-tu-vong-post1104664.vnp

Lê Xuân/Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Xe chở đá Xe chở đá Xe đầu kéo Lâm Đồng Tai nạn Giao thông

