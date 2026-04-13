Xe chở đá đè vào ôtô con, một người tử vong

Ngày 13/4, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm giữa xe đầu kéo chở đá và xe ôtô con khiến một người tử vong.
Thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, xe đầu kéo biển kiểm soát 60C-643.83 kéo theo rơ moóc 60R-068.45 lưu thông trên đường Bùng Binh (phường Trảng Dài), hướng đi đường ĐT 768, bất ngờ xảy ra va chạm với một ôtô con (chưa rõ danh tính tài xế).
Cú va chạm mạnh khiến ôtô con lao xuống mương ven đường rộng hơn 4 m, sâu gần 2 m. Sau đó, xe đầu kéo bị lật nghiêng, đè lên ôtô con khiến tài xế mắc kẹt bên trong. Tại hiện trường, đá trên thùng xe đầu kéo ben vương vãi phủ kín mương.
Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe đầu kéo ben cùng người dân địa phương nỗ lực tìm cách cứu tài xế xe ôtô con nhưng không thể tiếp cận nạn nhân.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng điều động hai xe cứu hộ đến hiện trường, tiến hành nâng xe đầu kéo để đưa nạn nhân ra ngoài và chuyển đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.
Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Đi tìm lời giải cho sức khỏe đô thị
Các nghiên cứu trong sách Trẻ hóa đô thị thể hiện cách tư duy mới trong việc bảo tồn di sản, tái sinh không gian và kiến tạo giá trị sống đô thị. Một số đề tài nghiên cứu được giới thiệu trong ấn phẩm gồm: Đánh thức “nơi chốn” trong thành phố: Cải tạo bùng binh giao thông thành không gian công cộng; Tái sinh nhà máy xe lửa Gia Lâm: Chuyển đổi di sản công nghiệp thành không gian sáng tạo; Mô hình nhà ở xã hội gắn với sinh hoạt thường nhật của người dân thu nhập thấp;...