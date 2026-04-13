Đạp xe tập thể dục, bị ôtô đâm tử vong

|
Hiện trường tai nạn.
Theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra vào khoảng 4h50 cùng ngày. Thời điểm này, ông Trần Văn Tài (75 tuổi) và ông Trần Văn Mạnh (58 tuổi, cùng ngụ xã Chợ Gạo, Đồng Tháp) đang đạp xe đạp tập thể dục trên Quốc lộ 50 (đoạn qua xã Chợ Gạo), bất ngờ từ phía sau một xe ôtô con lao tới đâm phải hai xe đạp.
Cú đâm mạnh làm cả ông Tài và ông Mạnh bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương nặng nên ông Tài tử vong tại bệnh viện.
Tài xế xe ôtô con được xác định là Huỳnh Trung Phi L. (40 tuổi, ngụ xã Đồng Sơn, tỉnh Đồng Tháp).
Nhận tin báo, Công an xã Chợ Gạo phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã tới hiện trường điều tra nguyên nhân tai nạn.
Áng văn đẹp về phương Nam
Đất rừng phương Nam là tác phẩm nổi tiếng nhất của Đoàn Giỏi. Câu chuyện có bối cảnh đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, với rừng tràm bạt ngàn, với con thuyền lênh đênh, với sóng nước bập bềnh, với bạt ngàn cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi. Tác phẩm ra đời khi nhà văn sống xa quê hương: sau năm 1954, Đoàn Giỏi ra Bắc tập kết. Ông sống tại Hà Nội tới mãi sau 1975 mới trở lại Sài Gòn.
30 năm sống xa quê hương Tiền Giang nhưng lúc nào ông cũng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có lẽ chính nỗi nhớ quê hương đó đã hun đúc nên những tác phẩm lớn, vẫn còn giá trị mãi với người đọc Việt.