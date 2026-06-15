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Xã hội

Bị người thần kinh không bình thường tấn công, một thiếu niên tử vong

  • Thứ hai, 15/6/2026 15:27 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đang di chuyển bằng xe đạp điện trên đường, 2 thiếu niên bị người đàn ông có biểu hiện thần kinh không bình thường dùng xẻng tấn công khiến một nạn nhân tử vong tại chỗ.

Thiếu niên bất tỉnh được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ảnh: Công an nhân dân.

Ngày 15/6, Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại đoạn đường Xuân Thới Sơn 16, xã Xuân Thới Sơn khiến một thiếu niên tử vong.

Nghi can gây ra vụ án trên đã bị bắt đưa về trụ sở để làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, 2 thiếu niên điều khiển xe đạp điện di chuyển trên đường Xuân Thới Sơn 16, đến đoạn trên thì bị một người đàn ông dùng xẻng từ trong lề đường lao ra tấn công.

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Nhiều người dân cho biết, nghi can gây án có dấu hiệu thần kinh không bình thường. Ảnh: Công an nhân dân.

Thiếu niên ngồi sau bỏ chạy được, riêng thiếu niên cầm lái do không phản ứng kịp bị người đàn ông tấn công, bất tỉnh tại chỗ.

Người dân phát hiện, chạy ra đưa thiếu niên trên vào Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân không qua khỏi.

Nhiều người dân sống ở đây cho biết, nghi can có dấu hiệu thần kinh không bình thường.

Đang trong quá trình điều tra xác minh vụ việc nên danh tính của nghi can và nạn nhân chưa được công bố.

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https://cand.vn/bi-nguoi-than-kinh-khong-binh-thuong-tan-cong-mot-thieu-nien-tu-vong-post813957.html

Theo M Đức/Công an nhân dân

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