Người phụ nữ ép nữ sinh quỳ giữa phố ở Hà Nội

CSĐT Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự Phương Thị Nga, đối tượng có hành vi lấy trộm gói hàng của một nữ sinh, khi cô gái này xin lại đã hành hung, ép nạn nhân quỳ xin lỗi.

Đối tượng Phương Thị Nga. Ảnh: CA cung cấp.

Tối 22/12, Công an thành phố Hà Nội thông tin, liên quan đến vụ việc người phụ nữ lấy đồ sau đó hành hung nữ sinh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã tạm giữ hình sự đối tượng Phương Thị Nga (sinh năm 1970), trú tại phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội về tội “Gây rối trật tự công cộng.”

Theo cơ quan Công an, khoảng 10h25 phút ngày 15/12, Phương Thị Nga (từng có 1 tiền án, 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản) đi chợ qua ngách 12 ngõ 31 Trần Quốc Hoàn, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Lúc này, đối tượng phát hiện có một gói hàng để dưới gầm một chiếc xe máy điện. Thấy xung quanh không có ai để ý, đối tượng Nga liền lấy gói hàng rồi điều khiển xe bỏ đi.

Chị T (sinh năm 2006) là chủ gói hàng, phát hiện gói hàng bị mất nên đã đuổi theo. Khi đến ngách 1 ngõ 1 Trần Quốc Hoàn, gói hàng bị rơi xuống, Nga liền dừng xe, cho gói hàng vào cốp xe máy.

Lúc này, chị T đến xin lại gói hàng nhưng Nga không đồng ý, chửi bới và đánh chị T. Khi được mọi người can ngăn thì Nga mới bỏ ra. Tuy nhiên, thay vì trả lại tài sản, Nga liên tục chửi bới ép nạn nhân quỳ xin mới chịu trả đồ.

Không dừng lại ở đó, đối tượng mở cốp xe lấy gói hàng ném thẳng vào mặt chị T rồi tiếp tục đánh nạn nhân. Đối tượng Nga chỉ dừng lại khi có thêm sự can thiệp của người dân xung quanh. Sự việc được các nhân chứng dùng điện thoại ghi lại.

Sau khi nắm bắt thông tin, Công an phường Cầu Giấy đã khẩn trương xác minh và triệu tập đối tượng đến làm việc. Tại cơ quan Công an, Nga đã khai nhận hành vi phạm tội.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định tạm giữ Phương Thị Nga về hành vi “Gây rối trật tự công cộng.”

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh một người phụ nữ nhặt được đồ rơi, nhưng lại để vào cốp xe máy rồi điều khiển xe phóng đi.

Khi nữ sinh đuổi theo xin nhận lại đồ, thì người phụ nữ bức xúc khi bị nghi ngờ là ăn trộm. Người này chửi bới, lao tới giật tóc, tát, đánh rồi thậm chí ép cô gái quỳ để xin lỗi vì đã nghi ngờ.

Hành vi của người phụ nữ khiến dư luận phẫn nộ. Nhiều ý kiến cho rằng việc ép một nữ sinh quỳ xin lỗi, kèm theo hành vi hành hung nơi công cộng, không chỉ xâm phạm thân thể mà còn chà đạp nhân phẩm người khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.