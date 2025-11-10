Người đàn ông dọa ‘giết cả nhà’ hàng xóm tại chung cư ở Hà Nội

Người dân tại chung cư Bộ Tư lệnh Đặc công (xã Thanh Trì, Hà Nội) lo lắng sau vụ một người đàn ông bị tố hành hung phụ nữ, dọa “giết cả nhà” ngay trước sảnh tòa nhà.

Nhiều hộ dân sống tại chung cư Bộ Tư lệnh Đặc công (xã Thanh Trì, TP. Hà Nội) những ngày qua liên tục phản ánh về việc một người đàn ông sống cùng tòa nhà có hành vi hành hung, đe dọa cư dân, gây mất an ninh trật tự.

Theo phản ánh từ ông L. (cư dân chung cư Bộ Tư lệnh Đặc công), sáng 5/11, sau khi ông cùng vợ đi ăn sáng trở về và dừng xe tại sân chung cư, vừa bước xuống xe thì vợ ông bất ngờ bị một người đàn ông tên C. (cư dân cùng tòa nhà) lao tới đánh.

“Vợ tôi vừa bước xuống xe thì ông ta xông tới đánh tới tấp. Bà ấy không hề có mâu thuẫn hay va chạm gì trước đó. Khi tôi chạy lại can ngăn thì bị ông ta đấm liên tiếp. Một số cư dân và bảo vệ phải lao đến can ra”, ông L. kể.

Người dân sinh sống tại chung cư Bộ Tư lệnh Đặc công phản ánh về việc ông C. có hành vi hành hung, đe dọa cư dân. Ảnh: Minh Đức.

Theo ông L., trong lúc bị giữ lại, ông C. vẫn lớn tiếng chửi bới và dọa ‘giết cả nhà’. “Mọi người lúc ấy rất hoảng sợ. Tôi chỉ mong sự việc được xử lý sớm để không ai phải chịu cảnh tương tự”, ông L. nói.

Sau đó, gia đình ông L. đã nộp đơn tố cáo và cung cấp video trích xuất từ camera cho Công an xã Thanh Trì. Ông L. cho biết đây không phải lần đầu người đàn ông này gây rối trật tự trong khu nhà.

“Ông ấy từng cãi vã, đe dọa nhiều người. Có lần tôi thấy ông ta to tiếng với cả người già, từng là cựu chiến binh trong tòa nhà. Cư dân giờ gặp ông ấy đều phải tránh mặt”, ông L. chia sẻ thêm.

Ông C. hành hung người dân, có dấu hiệu gây rối trật tự diễn ra ngày 5/11 tại chung cư Bộ Tư lệnh Đặc công.

Anh Hoàng, nhân viên bảo vệ trực ca sáng hôm đó, cho biết khi nghe tiếng ồn từ sân, anh cùng đồng nghiệp chạy tới thì thấy hai bên đang xô xát.

“Tôi và một anh khác phải lao vào kéo ra, nhưng ông C. vẫn vùng vẫy, đấm đá loạn xạ. Tôi bị ngã và chấn thương cổ tay”, anh Hoàng kể.

Theo anh Hoàng, ông C. từng nhiều lần bị nhắc nhở vì thái độ nóng nảy, song mỗi khi bị góp ý lại càng phản ứng dữ dội.

“Chúng tôi làm ở đây nhiều năm rồi, chưa thấy cư dân nào hành xử bạo lực như vậy. Dù camera giám sát khắp nơi, ông ấy vẫn đánh người giữa sảnh đông người qua lại”, người bảo vệ nói.

Cổ tay anh Hoàng, bảo vệ tòa nhà bị thâm tím sau khi bị ông C. quật ngã sáng 5/11. Ảnh: Minh Đức.

Ông B., cư dân tầng 5, xác nhận hành vi hung hăng của người đàn ông này không phải chuyện mới.

“Cách đây khoảng hai tháng, ông C. to tiếng với một người đàn ông trung tuổi chỉ vì mâu thuẫn nhỏ. Mới nói qua lại vài câu, ông ấy đã vung tay hành hung đối phương, khiến người kia phải nhờ bảo vệ can thiệp. Sau đó không lâu, ông ấy lại xảy ra xô xát với một cụ ông từng là cựu chiến binh, chỉ vì bất đồng khi bàn về việc sinh hoạt chung cư”, ông B. kể.

Người dân tại đây cho biết những hành động như vậy khiến cư dân trong tòa nhà không còn cảm giác an toàn. “Người già, phụ nữ, trẻ con sống ở đây ai cũng nơm nớp lo sợ. Nhiều gia đình từng tính chuyện bán nhà đi nơi khác nhưng rồi lại sợ rắc rối nên đành chịu đựng", một cư dân nói thêm.

Một số người dân cũng cho biết mỗi khi có xích mích hoặc họp dân cư, Ban quản trị đều phải bố trí thêm bảo vệ để đề phòng xảy ra xô xát.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Công an xã Thanh Trì đã nhanh chóng cử cán bộ xuống hiện trường, làm việc trực tiếp với các bên liên quan và lập biên bản sự việc trong ngày.

Khu chung cư Bộ Tư lệnh Đặc công, xã Thanh Trì, TP Hà Nội. Ảnh: Minh Đức.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, thu thập thêm chứng cứ, trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera của tòa nhà để làm rõ hành vi có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng và đe dọa người khác.

Sau vụ việc, nhiều cư dân bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý dứt điểm để đảm bảo an toàn cho cộng đồng dân cư.

“Chúng tôi chỉ mong được sống yên ổn. Ai cũng lo vì hành vi bạo lực này có thể tái diễn bất cứ lúc nào”, một người dân nói.