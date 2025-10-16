Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tạm giữ hình sự người đàn ông cầm bút đòi 'chọc vào mặt' nữ bác sĩ

  • Thứ năm, 16/10/2025 22:18 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Một nữ bác sĩ ở Nghệ An đang ngồi bất ngờ bị một người đàn ông xông vào hành hung, cầm bút đòi “chọc vào mặt”.

Tối 16/10, Công an xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Hòa (SN 1979, trú xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Clip người đàn ông xông vào phòng khám, cầm bút tấn công nữ bác sĩ Ngày 14/10, một người đàn ông đưa em trai đến Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, Nghệ An khám. Tỏ ra khó chịu, người này to tiếng chửi bới bác sĩ, tcầm bút đe dọa "chọc vào mắt" bác sĩ.

Trước đó, ngày 14/10, Hòa đưa em trai 41 tuổi đến Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu thăm khám do bị chuột cắn khiến sốt cao. Tại phòng hành chính của khoa khám bệnh, bác sĩ Nguyễn Thị Thúy mời người nhà đến làm giấy tờ.

Khi bác sĩ Thúy hỏi số điện thoại để liên lạc, Hòa đứng ngoài cửa sổ tỏ ra khó chịu, to tiếng chửi bới. Hòa sau đó chạy vào phòng, giật chiếc bút trên bàn rồi từ phía sau kẹp cổ bác sĩ Thúy và đe dọa "chọc vào mắt".

Một nữ đồng nghiệp ngồi cạnh bác sĩ Thúy đứng dậy can ngăn, kéo Hòa ra ngoài. Toàn bộ diễn biến sụ việc được camera an ninh bệnh viện ghi lại.

tan cong bac si anh 1

Đối tượng Lê Văn Hòa

Làm việc với cơ quan điều tra, Lê Văn Hòa khai, nghĩ bác sĩ làm thủ tục chậm nên to tiếng, do trước đó có uống rượu bia nên bức xúc không làm chủ được hành vi.

Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

https://tienphong.vn/tam-giu-hinh-su-nguoi-dan-ong-tan-cong-cam-but-doi-choc-vao-mat-nu-bac-si-post1787837.tpo

Thu Hiền/Tiền Phong

tấn công bác sĩ Nghệ An nghệ an hành hung giữ hình sự

