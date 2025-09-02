Chi tiết lịch bắn pháo hoa ngày 2/9 ở Hà Nội, TP.HCM

Tối nay (2/9), Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh, thành sẽ tổ chức bắn pháo hoa mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Ảnh minh họa.

Theo kế hoạch của UBND TP. Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Thủ đô, thành phố có 5 điểm bắn pháo hoa với 6 trận địa.

Cụ thể, bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật (hai trận địa): Trận địa số 1 trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới, phường Hoàn Kiếm; trận địa số 2 trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm.

Sẽ có 4 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp. Cụ thể, trận địa số 1 tại Đảo dừa, Công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng. Trận địa số 2 trước Cung Thể thao dưới nước, Khu Liên hợp thể thao Quốc gia, phường Từ Liêm. Trận địa số 3 tại Vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ. Trận địa số 4 tại hồ Văn Quán, phường Hà Đông.

Các điểm tổ chức pháo hoa sẽ đồng loạt khai hỏa lúc 21h tối nay và kéo dài 15 phút.

TP.HCM

Dịp lễ 2/9 năm nay, TP.HCM bắn pháo hoa tại 4 điểm. Trong đó, có 3 điểm tầm cao ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương), quảng trường trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu). Điểm tầm thấp bắn tại công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới).

Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, bắt đầu từ 21h ngày 2/9.

TP Huế

Tối 2/9, tại Quảng trường Ngọ Môn diễn ra chương trình nghệ thuật mừng Quốc khánh, kết hợp màn pháo hoa tầm cao với 1.000 quả rực sáng di tích Kỳ đài Huế.

Quảng Trị

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Trị - Hội tụ và tỏa sáng”, diễn ra lúc 20h10 phút ngày 2/9 tại hai điểm cầu chính: Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Đồng Hới) và Quảng trường Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh (phường Nam Đông Hà).

Khép lại chương trình là màn pháo hoa tầm thấp và tầm cao rực rỡ tại hai điểm cầu chính.

Gia Lai

Tỉnh Gia Lai tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm cao tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku vào lúc 21h30 ngày 2/9 ngay sau Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tây Ninh

Tây Ninh tổ chức hai điểm bắn pháo hoa tầm thấp vào đêm 2/9 tại khu vực trung tâm phường Long An (tỉnh Long An cũ) và phường Tân Ninh (tỉnh Tây Ninh cũ).

Chương trình sẽ bắt đầu lúc 21h30. Mỗi điểm trình diễn kéo dài khoảng 15 phút với quy mô 120 giàn pháo hoa nổ tầm thấp.

TP Cần Thơ

TP. Cần Thơ tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa gồm: 1 điểm tầm cao tại Công viên Tây Đô và 2 điểm tầm thấp tại Công viên Xà No và Khu đô thị 5A.

Màn pháo hoa tầm cao tại Công viên Tây Đô (phường Hưng Phú, TP Cần Thơ), sẽ được tổ chức trên sà lan. Đây là lần thứ 5 TP. Cần Thơ tổ chức bắn pháo hoa trên sà lan, tạo điểm nhấn độc đáo cho các sự kiện chính trị - văn hóa trọng đại của đất nước.

Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai tổ chức và bắn pháo hoa tại Công viên Quảng trường tỉnh Đồng Nai (đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Triều), hồ Suối Cam (phường Bình Phước) và xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch cũ).

Pháo hoa được bắn trong 15 phút, bắt đầu từ 21h ngày 2/9.

TP Hải Phòng

Theo báo Hải Phòng, chương trình nghệ thuật chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh tại Quảng trường Nhà hát thành phố “Vang mãi bản hùng ca” dự kiến diễn ra từ 20h ngày 2/9.

Cùng thời điểm đó, tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông diễn ra chương trình “Rạng rỡ Việt Nam”.

Điểm nhấn của cả hai địa điểm chính là màn bắn pháo hoa rực rỡ ngay sau khi các tiết mục nghệ thuật kết thúc.

Bắc Ninh

Theo báo Văn hóa, tỉnh Bắc Ninh tổ chức bắn pháo hoa tối 2/9 tại 2 địa điểm. Tại Quảng trường 3.2, phường Bắc Giang: Bắn pháo hoa nổ tầm thấp số lượng 60 giàn; pháo hoa nổ tầm cao số lượng 1.000 quả.

Tại Quảng trường Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh: Tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp số lượng 60 giàn; pháo hoa nổ tầm cao số lượng 1.000 quả.

Lạng Sơn

Theo báo Lạng Sơn, dự kiến, chương trình bắn pháo hoa chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 bắt đầu từ 21h30; thời lượng 15 phút với 90 dàn pháo hoa tầm thấp tại cầu Đông Kinh, phường Đông Kinh. Hình thức bắn pháo hoa kết hợp âm thanh, ánh sáng.

