Võ sĩ quân hàm Đại úy thực hiện nghi thức mở màn diễu binh A80 là ai?

Đại úy Bùi Phước Tùng vinh dự là người rước đuốc trong nghi thức mở đầu cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình - mở màn với nghi thức rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đoàn rước đuốc gồm 80 vận động viên, do đại úy Bùi Phước Tùng dẫn đầu.

Võ sĩ Bùi Phước Tùng là quân nhân hàm Đại úy.

Bùi Phước Tùng là vận động viên môn boxing (quyền Anh). Võ sĩ sinh năm 1997 quê Quảng Ngãi là đương kim vô địch SEA Games hạng cân 71 kg.

Tại giải đấu diễn ra ở Campuchia năm 2023, Bùi Phước tùng đấm knock-out đối thủ người Thái Lan Atichai Phoemsap để giành tấm huy chương vàng.

Lễ rước đuốc mở màn sự kiện A80.

"Từ khán giả qua màn ảnh nhỏ đến người trực tiếp rước đuốc trong ngày Quốc khánh, không ngờ sau 10 năm mình lại có cơ hội trực tiếp cầm ngọn đuốc ấy, góp phần vào ngày đại lễ của dân tộc", Đại uý Bùi Phước Tùng viết trên mạng xã hội khi được vinh dự chọn làm người rước đuốc tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hiện tại, võ sĩ Đại úy Bùi Phước Tùng vẫn là thành viên của đội tuyển boxing Việt Nam. Anh cùng đồng đội đang tích cực chuẩn bị cho SEA Games 33 diễn ra cuối năm nay tại Thái Lan.

Đi sau Đại úy Bùi Phước Tùng là nhóm hộ tống cũng gồm 3 quân nhân - vận động viên. Đó là Trung úy Trần Hưng Nguyên, Đại úy Nguyễn Linh Na và Trung úy Bùi Thị Nguyên. Cả 3 đều là các vận động viên từng giành huy chương vàng SEA Games.

Trần Hưng Nguyên từng được gọi là "thần đồng" bơi Việt Nam. Anh hiện là quân nhân chuyên nghiệp thuộc Trung tâm Thể dục - Thể thao Quốc phòng 5, Bộ Tham mưu, Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng).

Trần Hưng Nguyên theo nghiệp vận động viên từ năm 10 tuổi. Tại Sea Games 31 diễn ra ở Việt Nam năm 2022, kình ngư quê Quảng Bình giành 3 huy chương vàng ở các nội dung 200 m bơi ngửa (phá kỷ lục quốc gia với thành tích 2 phút 01,58 giây), 200 m bơi hỗn hợp (phá kỷ lục quốc gia - 2 phút 01,22 giây) và 400 m hỗn hợp (phá kỷ lục SEA Games - 4 phút 18,10 giây).

Nguyễn Linh Na thi đấu ở nội dung 7 môn phối hợp của môn điền kinh. Cô giành hai huy chương vàng liên tiếp ở hai kỳ SEA Games 31 và 32. Truyền thông và mạng xã hội gọi vận động viên sinh năm 1997 là "người thép" do mức độ khắc nghiệt của môn thể thao 7 môn phối hợp (gồm chạy 100 m, 200 m, 800 m, 100 m vượt rào, nhảy cao, nhảy xa và đẩy tạ).

Bùi Thị Nguyên từng là cái tên gây bất ngờ ở SEA Games 31. Cô giành huy chương vàng nội dung 100 m chạy vượt rào.