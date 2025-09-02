Lần đầu đội hình khí tài hiện đại diễu binh trên biển, trên bộ

Sáng 2/9, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử và đường phố Hà Nội, hòa cùng nhịp bước rền vang của đội ngũ diễu binh là tiếng động cơ dồn dập vang vọng. Bánh xích, bánh lốp lăn đều trên nền quảng trường, từng khối xe tăng nối tiếp tiến qua trong dáng vẻ uy nghiêm. Buổi diễu binh khí tài trở thành điểm nhấn hùng tráng trong ngày lễ lớn của dân tộc.

Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT là phiên bản nâng cấp, hiện đại hóa từ hệ thống S-125 Pechora-2TM (SAM-3) do Liên Xô phát triển, với nhiệm vụ tiêu diệt các mục tiêu đường không, đặc biệt hiệu quả trước những mục tiêu bay thấp, kích thước nhỏ. Việc tự chủ nâng cấp S-125-VT được xem là dấu mốc quan trọng của công nghiệp quốc phòng Việt Nam, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ và hiện đại hóa vũ khí cũ để đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại.

Khối xe tăng T-54B và T-55 tiến vào với dáng dấp uy nghi, như những “pháo đài thép”. Trên thân xe là pháo 100 mm cùng hệ thống súng máy, tạo nên hỏa lực mạnh mẽ kết hợp với khả năng cơ động đáng nể. Đặc biệt, T-54B - phiên bản nâng cấp từ T-54A - được trang bị khả năng tác chiến ban đêm, hệ thống chống nhiễu tối ưu và lớp giáp được gia cố, giúp tăng độ bền vững trước hỏa lực đối phương.

Xe chỉ huy T-90SK dẫn đầu đội hình, tiếp sau là các xe tăng chiến đấu chủ lực T-62 và T-90S, tiến vào trong tiếng reo hò, cổ vũ của người dân hai bên đường. T-62 trang bị pháo 115 mm, còn T-90S sở hữu pháo nòng trơn 125 mm, súng máy đồng trục và khả năng phóng tên lửa chống tăng qua nòng.

Điểm đặc biệt trong lễ kỷ niệm Quốc khánh năm nay là lần đầu tiên xuất hiện đội hình diễu binh trên biển, thể hiện sức mạnh, uy thế và quyết tâm bảo vệ chủ quyền hải đảo. Đội hình chữ V phô diễn sức mạnh và uy thế của lực lượng vũ trang trên biển. Đây là đội hình có khả năng tiêu diệt lực lượng địch khi uy hiếp tàu ta, đồng thời tăng cường phòng vệ trước các đòn tấn công từ trên không, trên biển hay dưới mặt nước, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Ảnh: Quân chủng Hải quân.

Được mệnh danh là "hố đen đại dương", tàu ngầm Kilo 636 là niềm tự hào của Hải quân nhân dân Việt Nam. Tàu được trang bị hệ thống tên lửa hiện đại, tàu có thể tấn công mục tiêu trên bờ, trên biển, đồng thời linh hoạt tránh hỏa lực phòng không và tự động tiêu diệt mục tiêu với độ chính xác cao.

Tham gia diễu binh còn có tàu tuần tra đa năng của Cảnh sát biển, có thể hoạt động dài ngày trong mọi điều kiện thời tiết, trực tiếp bảo vệ chủ quyền trên biển. Biên đội tàu KN-290, KN-390 của Kiểm ngư với hệ thống chỉ huy hiện đại, đảm nhiệm nhiệm vụ kiểm soát IUU và tuyên truyền pháp luật cho ngư dân. Ảnh: Quân chủng Hải quân.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9 đã diễn ra thành công. Các đội hình quân đội, công an, dân quân cùng dàn khí tài hiện đại đã phô diễn sức mạnh, ý chí và tinh thần đoàn kết của dân tộc. Buổi lễ khép lại nhưng niềm tự hào dân tộc và khát vọng hòa bình vẫn đọng lại, trở thành ký ức thiêng liêng trong lòng mỗi người Việt Nam. Ảnh: Quân chủng Hải quân.

