Uy lực không quân Việt Nam làm bừng sáng lễ diễu binh 2/9

|
Mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành là các biên đội trực thăng của Không quân nhân dân Việt Nam mang cờ Đảng, cờ Tổ Quốc, xuất phát từ sân bay Hòa Lạc, tung bay trên bầu trời Tổ quốc. Phương Lâm.
|
Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8. Ảnh: Việt Hà.
|
Trực thăng kéo cờ Đảng, bay giữa nền trời hòa bình đầy mãn nhãn. Hình ảnh biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết, niềm tự hào của Đảng và dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng xây dựng đất nước cất cánh, vươn cao trong kỷ nguyên mới. Ảnh: Phương Lâm.
|
Khoảnh khắc máy bay vận tải CASA "xé gió" bay qua cột cờ Hà Nội. Máy bay CASA được ví như những “chiến binh thầm lặng”, đảm nhiệm hiệp đồng chiến đấu, trinh sát, vận chuyển, tìm kiếm cứu nạn. Mỗi chuyến bay là sự kết hợp của tinh thần thép và kỹ thuật hiện đại, khẳng định sức mạnh chiến đấu của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng. Ảnh: Khương Nguyễn.
|
Su-30MK2 tạo dải sáng rực lửa trên bầu trời ngày trọng đại của dân tộc. Phương Lâm, Việt Hà.
Nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam
Nhận thức rõ sự cần thiết phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong bối cảnh tình hình mới; bổ sung thêm tài liệu giáo dục chính trị, học tập, nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận chính trị, quân sự, thống nhất nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; đồng thời, chuyển tải thông điệp, quan điểm, tư tưởng và sự chỉ đạo, định hướng nhận thức chính trị của đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường đến toàn thể bạn đọc là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, Ban Biên soạn cuốn sách đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân sưu tầm, tuyển chọn, biên tập 101 bài viết, bài nói tiêu biểu của Đại tướng đã được công bố trên các báo, tạp chí, hội thảo khoa học, hội nghị cán bộ… để xuất bản cuốn sách Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.