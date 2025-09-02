Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cảnh choáng ngợp tại Quảng trường Ba Đình trước cuộc diễu binh lịch sử

  • Thứ ba, 2/9/2025 05:49 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Quảng trường Ba Đình khoác lên mình bầu không khí rộn ràng khi các khối diễu binh, diễu hành sẵn sàng cho sự kiện hào hùng của dân tộc sáng 2/9.

Video trực tiếp không khí đón chờ lễ diễu binh mừng 80 Quốc khánh Đêm ngày 1, rạng sáng 2/9, hàng nghìn người dân không ngủ, tập trung ở các tuyến phố trung tâm Hà Nội để đón chờ lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 Quốc khánh.
dieu binh 2/9 anh 1

Trên khán đài, các đại biểu, khách mời và người dân ngồi ngay ngắn, ánh mắt hướng về lễ đài trung tâm - nơi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, khiến không khí thêm phần thiêng liêng.
dieu binh 2/9 anh 2

Không khí nơi đây vừa náo nhiệt, vừa trang nghiêm, như hòa quyện giữa sức mạnh của các lực lượng vũ trang và tình cảm nhân dân. Tất cả cùng hướng về thời khắc quan trọng khi cả dân tộc chung nhịp bước tiến vào kỷ nguyên mới.
dieu binh 2/9 anh 3

Đội trống hội với trang phục rực rỡ nhanh chóng tiến vào vị trí trung tâm quảng trường. Hàng trống được sắp xếp ngay ngắn, mặt trống căng bóng, tạo nên vẻ uy nghi. Các tay trống được sắp xếp đứng thẳng hàng, ánh mắt tập trung, sẵn sàng cất lên những hồi trống mở màn cuộc diễu binh lịch sử sáng 2/9.
dieu binh 2/9 anh 4dieu binh 2/9 anh 5

Từ các ngả đường dẫn vào quảng trường, những khối diễu binh đứng bắt đầu tiến bước. Khoảng 5h30, đội hình chỉnh tề đã vào vị trí sẵn sàng.
dieu binh 2/9 anh 6

Hàng nghìn người dân đứng kín trong Quảng trường Ba Đình, mang theo cờ, hoa. Mọi người đều háo hức chờ đợi giây phút được chứng kiến đoàn diễu binh tiến bước.
dieu binh 2/9 anh 7

Các tùy viên quân sự nước ngoài trong bộ lễ phục trang trọng tiến vào khu vực quảng trường. Họ chăm chú quan sát từng đội hình, ghi nhận không khí hào hùng, trang nghiêm của một sự kiện mang tầm vóc lịch sử.
dieu binh 2/9 anh 8

Người dân đứng kín quanh quảng trường, tay cầm cờ đỏ sao vàng. Từ cụ già, thanh thiếu niên đến em nhỏ, đa dạng tầng lớp xã hội nhưng đều mang trong mình tinh thần yêu nước, nụ cười rạng rỡ hòa cùng không khí trang nghiêm, tự hào.

dieu binh 2/9 anh 9dieu binh 2/9 anh 10dieu binh 2/9 anh 11dieu binh 2/9 anh 12

Trước giờ diễu binh, các lực lượng vũ trang, đại biểu và khách mời dần tề tựu đông đủ tại quảng trường Ba Đình, tạo nên khung cảnh trang trọng. Hàng ghế trên khán đài rực rỡ sắc cờ hoa, ai nấy đều giữ dáng vẻ nghiêm trang, ánh mắt dõi về lễ đài trung tâm.

Thuận Thắng - Hồng Nhung

