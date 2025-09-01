Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Chiêu đãi trọng thể khách quốc tế dự 80 năm Quốc khánh 2/9

  • Thứ hai, 1/9/2025 20:42 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Tối 1/9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, lãnh đạo Đảng, Nhà nước tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Chieu dai trong the anh 1

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nâng ly chúc mừng sự kiện trọng đại của đất nước. Ảnh: Như Ý.
Chieu dai trong the anh 2

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chào mừng. Ảnh: Như Ý.

Chieu dai trong the anh 3Chieu dai trong the anh 4

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách mời dự tiệc chiêu đãi. Ảnh: Như Ý.
Chieu dai trong the anh 5

Chủ tịch Thượng viện Campuchia, Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đến dự tiệc chiêu đãi. Ảnh: Như Ý.

Chieu dai trong the anh 6

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đến dự tiệc chiêu đãi. Ảnh: Như Ý.

Chieu dai trong the anh 7

Đoàn Trung Quốc do Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế dẫn đầu đến dự tiệc chiêu đãi. Ảnh: Như Ý.

Bình Giang - Như Ý/Tiền Phong

