Chiêu đãi trọng thể khách quốc tế dự 80 năm Quốc khánh 2/9

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nâng ly chúc mừng sự kiện trọng đại của đất nước. Ảnh: Như Ý.
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chào mừng. Ảnh: Như Ý.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách mời dự tiệc chiêu đãi. Ảnh: Như Ý.
Chủ tịch Thượng viện Campuchia, Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đến dự tiệc chiêu đãi. Ảnh: Như Ý.
Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đến dự tiệc chiêu đãi. Ảnh: Như Ý.
Đoàn Trung Quốc do Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế dẫn đầu đến dự tiệc chiêu đãi. Ảnh: Như Ý.
