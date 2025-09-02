Các khối diễu binh, diễu hành đi trong tiếng reo hò của người dân

Trở về điểm tập kết Công viên Thống Nhất, nhiều chiến sĩ tranh thủ gặp gỡ gia đình, người thân và giao lưu với quần chúng. Một số khác vội trao nhau cái ôm, nụ hôn vội vàng tới người yêu trước khi lên xe trở về đơn vị. Trong số đó, Diễm Quỳnh (Ninh Bình) (ảnh đầu tiên) xúc động khi chứng kiến bạn trai là chiến sĩ Trần Tuấn Khanh thuộc khối sĩ quan Cảnh vệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt qua khó khăn, ốm đau trong quá trình tập luyện. Còn với Khanh, khoảnh khắc hạnh phúc nhất là giữa biển người chen kín xem diễu binh, anh vẫn tìm thấy Quỳnh. Khanh chia sẻ: "Chúng tôi đã yêu nhau được 6 năm, yêu xa một năm. Trên hành trình quân ngũ, niềm may mắn lớn nhất của tôi là luôn có cô ấy đứng phía sau, lặng lẽ ủng hộ và làm điểm tựa vững chắc". Ảnh: Linh Huỳnh - Linh Vũ.