Các khối diễu binh, diễu hành đi trong tiếng reo hò của người dân

Tối 1/9, đông đảo người dân đổ ra phố, "cắm chốt" quanh Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường gần đó, đợi chứng kiến sự kiện trọng đại của quốc gia. Tri Thức - Znews ghi nhận cảnh "biển người" nhuộm đỏ phố phường trên các tuyến đường có lực lượng diễu binh đi qua như ngã tư Kim Mã - Liễu Giai, phố Vạn Phúc (đoạn cách sân vận động Quần Ngựa, điểm tập kết các khối diễu binh khoảng 1 km), Lê Duẩn, ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học... Ảnh: Linh Huỳnh, Linh Vũ, Việt Hà.
4h, đoàn xe, pháo quân sự, công an lần lượt xuất hiện trên đường Thanh Niên, di chuyển về hướng Quảng trường Ba Đình. Lực lượng này nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Dàn khí tài luôn là đội hình diễu binh được quan tâm lớn nhất với sự bề thế, uy nghiêm. Ảnh: Duy Hiệu.
Gần 3h sáng 2/9, các khối chiến sĩ lần lượt đổ quân xuống Thụy Khuê, tiến ra Quảng trường Ba Đình trong tiếng reo hò cổ vũ. Từ khuya, con phố vốn yên tĩnh trở nên rộn ràng, đông nghịt người hơn hẳn những buổi tổng duyệt trước đó. Trong lúc chờ đoàn diễu binh, người dân hát hò, nhảy múa, tạo bầu không khí sôi nổi xuyên đêm. Ảnh: Châu Sa - Đào Phương.
4h30, không khí bên trong Quảng trường Ba Đình rộn ràng với sự xuất hiện của hàng chục nghìn đại biểu cùng người dân. Một số khối đã vào đội hình, chỉnh đốn vị trí, sẵn sàng cho lễ diễu binh, diễu hành chính thức. Ảnh: Thuận Thắng.
5h, tiếng ca rộn ràng trên đường Thanh Niên. Tại đây, các chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa hát giao lưu cùng người dân, đặc biệt dừng lại trước tập thể cựu chiến binh đang ngồi trên vỉa hè. Tiếng hát "Việt Nam, Hồ Chí Minh..." lặp lại nhiều lần, tạo không khí hứng khởi trước giờ Lễ kỷ niệm. Ảnh: Duy Hiệu.
Các khối chiến sĩ tập trung vào vị trí trên đường Thanh Niên, khởi động trước giờ diễu binh. Ảnh: Duy Hiệu.
Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tuyên bố Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 chính thức bắt đầu. Ông trân trọng giới thiệu và kính mời các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu, khách quý và toàn thể đồng chí đồng bào cùng hướng về đài lửa để chứng kiến nghi thức rước đuốc truyền thống. Ảnh: Việt Linh.
Nghi thức bắn 21 phát đại bác trên nền nhạc Quốc thiều đồng bộ với tiếng Quốc ca do Lữ đoàn Pháo binh 45, Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa thực hiện. 15 khẩu đại bác, mỗi khẩu lựu 105 mm có ba pháo thủ trực tiếp vận hành, trong đó pháo thủ số 1 giật cò điểm hỏa mỗi phát bắn, pháo thủ số 2 đóng mở khóa nòng và pháo thủ số 3 nạp đạn vào buồng đạn. Ảnh: Nhật Anh.
Sau màn bay chào mừng của lực lượng Không quân, hình ảnh các lực lượng vũ trang diễu binh trên biển tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa được phát tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễu binh trên biển, quy tụ hơn 30 tàu, 10 xuồng, 4 máy bay và hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ. Ảnh: Quân chủng Hải Quân.
Người dân đồng loạt chào cờ, cất vang Quốc ca trên đường Điện Biên Phủ. Trong ánh nắng sớm, tiếng hát hòa cùng lá cờ đỏ sao vàng tung bay tạo nên bầu không khí thiêng liêng, trang nghiêm của đại lễ 2/9. Ảnh: Khương Nguyễn.
Mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành là các biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8 của Không quân nhân dân Việt Nam mang cờ Đảng, cờ Tổ Quốc, xuất phát từ sân bay Hòa Lạc, tung bay trên bầu trời Tổ quốc. Ảnh: Phương Lâm, Việt Hà.
Đội hình chữ A thể hiện sức mạnh và uy thế của các lực lượng vũ trang trên biển. Trong đội hình, các tàu có hỏa lực mạnh được phân bố trên hai cạnh mũi tên; đầu đội hình là tàu chỉ huy, phía sau là các tàu chiến đấu, tàu vận tải, phục vụ. Đây là đội hình để tiêu diệt lực lượng địch khi chúng uy hiếp tàu ta, tăng khả năng phòng vệ các cuộc tấn công từ trên không, trên biển, dưới ngầm; bảo đảm an toàn hàng hải và vượt chướng ngại thủy lôi, gây khó khăn cho địch. Ảnh: Quân chủng Hải Quân.
Trong đội hình chữ V, phía trước là các tàu có khả năng trinh sát, hỏa lực mạnh; các tàu vận tải, phục vụ được bố trí ở phía sau, góc chữ V là tàu chỉ huy; thường sử dụng khi hành quân trên biển, tăng khả năng quan sát, phát hiện mục tiêu; tiêu diệt các lực lượng địch uy hiếp trực tiếp đến các tàu trong đội hình; giảm nguy cơ bị tập kích bất ngờ, tăng khả năng yểm trợ, phòng thủ cho biên đội; phòng chống địch tập kích từ trên không, trên biển, dưới ngầm và bảo đảm an toàn hàng hải. Ảnh: Quân chủng Hải Quân.
Các lực lượng tàu diễu binh trên biển trong đội hình quả trám, với các tàu kỳ viên được bố trí phía trước, bên phải và bên trái tàu chỉ huy; tàu kỳ viên đi trên vết đi của tàu chuẩn. Đội hình được sử dụng phổ biến khi hành quân trên biển, tăng khả năng chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu tiêu diệt các lực lượng địch uy hiếp trực tiếp đến các tàu trong đội hình; bảo vệ các tàu quan trọng; chống địch tập kích bất ngờ từ trên không, trên biển; tăng an toàn hàng hải, vượt chướng ngại thủy lôi, gây khó khăn cho địch. Ảnh: Quân chủng Hải Quân.
Khoảng 8h10, khối Tác chiến điện tử đi qua ngã 5 Cửa Nam trong tiếng reo hò của hàng nghìn người dân bên hai đường. Người cầm cờ chỉ huy khối là Thượng úy Lê Hoàng Hiệp, gương mặt nhận được sự chú ý đặc biệt của công chúng từ A50 tới A80. Khối tác chiến điện tử là một trong những lực lượng được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lựa chọn, ưu tiên đầu tư xây dựng tiến thẳng lên hiện đại. Ảnh: Phương Lâm.
Khoảng 8h25, khối Quân đội Nga sải bước qua phố Nguyễn Thái Học. Hộ tống khối Quốc kỳ là đội tiêu binh danh dự đại diện cho ba quân chủng của Lực lượng Vũ trang Nga: Lục quân, Lực lượng Hàng không Vũ trụ và Hải quân. Đội hình tiêu binh danh dự là những quân nhân ưu tú, tuyển chọn từ nhiều vùng miền trên toàn nước Nga. Chỉ huy đội hình diễu binh là Trung úy Anton Mikhailov. Ảnh: Phương Lâm.
Đội kỵ binh về điểm tập kết Bách Thảo, có ít phút giao lưu ngắn với người dân. Trong các lần Tổng hợp luyện và sơ, tổng duyệt, đội luôn đi thẳng vào công viên. Người dân hào hứng khi được ngắm nhìn kỹ các chú ngựa và các chiến sĩ. Chiến sĩ Đỗ Quốc Khánh, người làm nhiệm vụ cầm cờ của khối kỵ binh và nổi tiếng từ A50, tỏ ra bẽn lẽn khi được người dân đồng loạt khen “đẹp trai quá”. Chú ngựa “idol” Út Ngáo tiếp tục gây chú ý, khiến người xem bật cười với khuôn miệng luôn nhai đầy hài hước. Ảnh: Châu Sa, Đào Phương.
Sau 40 năm kể từ Quốc khánh năm 1985, mới có các khối xe pháo, vũ khí, khí tài quy mô lớn tham gia diễu binh trên Quảng trường Ba Đình. Bởi vậy, đây là một trong những màn được chờ đợi nhất. Sau khi đi qua lễ đài, các khối xe, pháo Quân sự tiến về điểm tập kết. Hai bên đường, người dân vẫy cờ, thỏa lòng chờ đợi để ngắm dàn khí tài hiện đại của lực lượng vũ trang Việt Nam. Ảnh: Duy Hiệu.
Các chiến sĩ Lữ đoàn Trinh sát đặc nhiệm K3, Tổng cục II (Tổng cục Tình báo Quốc phòng) đảm bảo an ninh cho các khối quân đội nước ngoài. Không nhìn thấy ánh mắt nhưng vẫn bộc lộ vẻ trang nghiêm, sự xuất hiện của các trinh sát đặc nhiệm thu hút sự chú ý từ người dân. Ảnh: Việt Linh.
Kết thúc màn diễu hành, các nghệ sĩ như Mono, Trang Pháp, Đen Vâu... được khán giả chào đón khi quay trở về điểm tập kết tại ngã tư Nguyễn Thái Học - Hùng Vương. Đáp lại, họ đưa tay vẫy chào người dân, bày tỏ sự cảm ơn trân trọng. Ảnh: Văn Nguyện.
Khoảng 8h40, từng đoàn diễu binh, diễu hành nối dài trở về từ Quảng trường Ba Đình qua tuyến Tràng Thi - Tràng Tiền, bao gồm khối nữ Quân nhạc, khối nam sĩ quan Cảnh vệ, khối nam sĩ quan Phòng không không quân, khối nữ Quân y... Ảnh: Việt Linh.
Hướng về điểm tập kết, Đội Danh dự Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sải bước qua ngã 5 Cửa Nam trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân Việt Nam. Đội Danh dự Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc được thành lập từ năm 1952 và là đơn vị duy nhất đảm nhiệm các nghi thức trọng thể của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: Phương Lâm.
Trên tuyến đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền trở về điểm tập kết, các chiến sĩ khối Nữ Quân y được cổ vũ nồng nhiệt nhờ những sải bước tự tin, thần thái nghiêm trang, tác phong và khẩu lệnh dứt khoát.
Đi đầu là khối trưởng Trung úy Ngô Lâm Phương (sinh năm 2000), người được mệnh danh "Hoa hậu diễu binh". Cô là một trong những gương mặt nổi bật nhất từ đợt diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước 30/4 (A50) và cho đến nay vẫn giữ được sức hút. Ảnh: Phương Lâm.
Trở về điểm tập kết Công viên Thống Nhất, nhiều chiến sĩ tranh thủ gặp gỡ gia đình, người thân và giao lưu với quần chúng. Một số khác vội trao nhau cái ôm, nụ hôn vội vàng tới người yêu trước khi lên xe trở về đơn vị.
Trong số đó, Diễm Quỳnh (Ninh Bình) (ảnh đầu tiên) xúc động khi chứng kiến bạn trai là chiến sĩ Trần Tuấn Khanh thuộc khối sĩ quan Cảnh vệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt qua khó khăn, ốm đau trong quá trình tập luyện. Còn với Khanh, khoảnh khắc hạnh phúc nhất là giữa biển người chen kín xem diễu binh, anh vẫn tìm thấy Quỳnh.
Khanh chia sẻ: "Chúng tôi đã yêu nhau được 6 năm, yêu xa một năm. Trên hành trình quân ngũ, niềm may mắn lớn nhất của tôi là luôn có cô ấy đứng phía sau, lặng lẽ ủng hộ và làm điểm tựa vững chắc". Ảnh: Linh Huỳnh - Linh Vũ.
Trở về điểm tập kết ở Sân vận động Hàng Đẫy, các nghệ sĩ thuộc khối Văn hóa - Thể thao tranh thủ giao lưu và nán lại chụp ảnh với công chúng. Trang Pháp, MONO, Đen Vâu... đều phấn khích trước sự cổ vũ cuồng nhiệt.
Trang Pháp cho biết khoảnh khắc được đứng trên sân khấu của Tổ quốc giúp cô giữ trọn lời hứa với gia đình về việc theo đuổi nghệ thuật tử tế, đồng thời khẳng định niềm tự hào khi đóng góp một phần nhỏ bé cho đất nước.
Trong khi đó, Đen Vâu cho rằng đây là cách để thực hiện trách nhiệm lan tỏa tinh thần yêu nước, một trải nghiệm khó quên trong sự nghiệp. Ảnh: Đinh Hà - Lan Phương.
Sau lễ diễu binh, diễu hành, cổng sau Sân vận động Quần Ngựa rộn ràng khi đông đảo người thân và bạn bè, người yêu của các chiến sĩ trong khối diễu binh tập trung chờ đợi. Dù thời tiết oi ả, nắng gắt, gương mặt mọi người vẫn ánh lên sự háo hức và tự hào. Trên tay họ là những bó hoa tươi thắm, những món quà được chuẩn bị chu đáo, như lời tri ân và động viên gửi đến các chiến sĩ sau những ngày tháng rèn luyện gian khổ. Dù vậy, để đảm bảo an ninh, các chiến sĩ và người nhà chỉ gặp nhau qua cổng điểm tập kết. Những cái vẫy tay, tiếng gọi thật to vang lên để tìm chiến sĩ. Hoa, quà, đồ ăn đều được người nhà đưa qua cổng. Ảnh: Ngọc Bích.
