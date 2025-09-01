Hơn 10.000 tỷ đồng quà 2/9 đã được giải ngân

Theo cập nhật từ Bộ Tài chính tính đến trưa nay, số tiền giải ngân từ Kho bạc Nhà nước là gần 10.429 tỷ đồng, đạt tỷ lệ gần 97% dự toán được giao.

Cả nước có 3.120/3.321 xã, phường đã hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc Nhà nước để tổ chức trao quà tặng 100.000 đồng đến công dân nhân ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Ảnh: Thu Hiền.

Kho bạc Nhà nước cho biết đến 11h hôm nay (1/9), cả nước có 3.120 trong tổng số 3.321 xã, phường đã hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc để tổ chức trao quà tặng đến công dân. Số này chiếm tỷ trọng gần 94% tổng số xã phường trên cả nước.

Số tiền giải ngân từ Kho bạc đạt gần 10.429 tỷ đồng , chiếm tỷ lệ 96,99% trên dự toán đã được giao.

Hiện đã có 18 tỉnh, thành phố hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc để chi trả cho người dân, gồm Huế, Bắc Ninh, Cà Mau, Cao Bằng, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Lâm Đồng, Lai Châu, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Ninh, Sơn La, Quảng Trị, Thanh Hóa. Các tỉnh thành còn lại đạt trên 90% số xã, phường hoàn thành việc rút kinh phí.

Kho bạc Nhà nước cho biết cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy tiến độ giải ngân, đảm bảo kinh phí chi tặng quà cho người dân theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Trước đó, để đảm bảo chuyển quà tặng Quốc khánh đến người dân trước ngày 2/9, Kho bạc Nhà nước đã yêu cầu các đơn vị bố trí công chức, kể cả lãnh đạo trực làm việc xuyên suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Với mức quà tặng 100.000 đồng/người, Kho bạc yêu cầu việc chi trả, thanh toán phải đúng người, đúng chế độ và đúng thời gian quy định.

Theo Bộ Tài chính, thời gian nhận quà là từ ngày 30/8 và hoàn thành trước 2/9. Trường hợp bất khả kháng, người dân vẫn có thể nhận quà sau nhưng không quá ngày 15/9.

Có hai hình thức để người dân nhận quà là thông qua qua ứng dụng VNeID, quà sẽ được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản hưởng an sinh xã hội đã tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID. Tới chiều 1/9, có 30 ngân hàng và ví đã liên kết với ứng dụng VNeID để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách xã hội.

Cách thứ hai là người dân tới nhận trực tiếp tại điểm chi trả do địa phương bố trí. Việc thực hiện theo hộ gia đình thường trú, số tiền tính theo từng nhân khẩu dựa trên dữ liệu quốc gia. Chủ hộ hoặc người được ủy quyền sẽ nhận và chuyển cho các thành viên. Với công dân chưa đăng ký thường trú, quà tặng được trao trực tiếp cho từng người hoặc người ủy quyền.